RTL ändert Namen von Sender: Das Netz amüsiert sich – Markennamen ändern sich, das liegt in der Natur der Sache, ist aber nicht immer zur Freude der Unternehmen oder der Kundschaft. Nun hat RTL einem seiner Sender einen neuen Namen verliehen. Doch die Namensänderung sorgt online für Furore – manche kratzen sich verwundert am Kopf, andere verspotten den Sender ganz offen für die Entscheidung. Es handelt sich um das bekannte Kinderfernsehen von RTL.

Konkret geht es demnach um Super RTL, immerhin seit 1995 eine feste Größe, wenn es darum geht, Kleinen und Junggebliebenen Unterhaltung und Informationen zu liefern. Doch wie „Chip“ berichtet, steht Super RTL seine mutmaßlich größte Änderung jemals bevor: in Form des eingangs erwähnten neuen Namens. Doch der sorgt online für jede Menge Häme.

Der Grund:

Aus Super RTL soll zukünftig „RTL Super“ werden. „Zukünftig“ ist dabei ein großes Wort für eine Änderung, die bereits so kurz bevorsteht: Schon am 15. August soll die Namensänderung in RTL Super erfolgen. Doch welche Gründe gibt es seitens RTL für eine solche zumindest erst einmal kurios anmutende Umbenennung? „Chip“ erläutert, dass es dabei um die Vereinheitlichung des Sender-Erscheinungsbildes mit den Kanälen von RTL geht. Sie alle tragen den Hauptnamen vorne:

RTL plus, RTLZWEI oder auch der Streamingdienst RTL+. RTL Super stößt mit der Namensänderung ins selbe Horn. Etwas, das die Netzgemeinde auf Twitter deutlich anders sieht als der Kölner Sender. Dort verlacht man RTL für die Entscheidung. Ein User bringt etwa einen Vergleich auf, was wohl wäre, wenn andere Sender diesem Beispiel folgten, nennt „Neo ZDF“ oder „1 Kabel“. Jemand anders wirkt deutlich weniger wohlmeinend, fragt: „Hat RTL nen Dachschaden wegen der Hitze?“

Ein weiterer User findet einen deutlich pragmatischeren Ansatz

Die Person bringt zum Ausdruck, was wohl viele angesichts der Namensänderung denken dürften: „Ich werde trotzdem weiterhin Super Rtl sagen.“ Das Medienportal „DWDL“ zitiert den Chief Marketing Officer von RTL, Julian Weiss, zu der Sache:

„Unter einer starken Dachmarke RTL verbinden wir die ganze Vielfalt der guten Unterhaltung und des unabhängigen Journalismus über alle Sender, Gattungen und Angebote. Dabei steht die Dachmarke RTL als zentrales Versprechen immer an erster Stelle, gefolgt von der jeweiligen Produkt-Differenzierung.“