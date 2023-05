RTL ändert Programm für Sonder-Format: Thema sorgt für Dauer-Wut – Seit einigen Jahren schon gibt es ein Thema, welches nahezu jeden Bundesbürger und auch viele Reisende aus dem Ausland betrifft, dass für Furore und Haare raufen sorgt. Eine solche Wut-Konstante, dass der Sender RTL sich des Themas nun ganze 90 Minuten lang in einem besonderen TV-Programm annehmen wird. Für das Spezial-Format Anfang Juni wird ein ganzer Abend beim Kölner Sender reserviert.

Der Moderationsveteran und langjährige RTL-Mitarbeiter Peter Kloeppel wird dabei durch das Wut-Special führen, welches die Deutschen derzeit wieder besonders angesichts laufender Streiks und Verspätungen beschäftigt: Es geht konkret um das Chaos bei der Deutschen Bahn. Einer Mitteilung von RTL zufolge will man am Abend des 1. Juni 2023 die Sorgen und Nöte von Pendlern in den Mittelpunkt stellen.

Der Name der Sendung:

„DURCHLEUCHTET: Das Chaos bei unserer Bahn“. In dem Format möchte sich Kloeppel gemeinsam mit Reporter Thorsten Schorn der Frage annehmen, warum in Deutschland das Bahnfahren vor so vielen Herausforderungen steht. Daher geht es zu einem Blick hinter die Kulissen in die deutsche Bahn, dass Großunternehmen und seine Mitarbeiter rücken etwa durch Gespräche in den Fokus. Aufwändige 3-D-Animationen sollen dabei das System „Deutsche Bahn“ nahebringen und erläutern.

Es soll bei dem Projekt betont mitnichten nur darum gehen, die Bahn 90 Minuten lang kontextfrei zu kritisieren. So führt Kloeppel persönlich aus: „Über die Bahn schimpfen kann jeder. Ziel der Sendung ist es zu erklären, warum bei der Bahn so viel schiefläuft. Wir wollen die Komplexität unseres Bahnsystems für unsere Zuschauer herunterbrechen und veranschaulichen.“

Langstreckenfahrt mit Reporter

Die Moderation des Formats wird Peter Kloeppel in einer Industriehalle über die Bühne bringen. Das RTL-Gesicht erläutert: „Wir blicken hinter die Kulissen und lassen uns zum Beispiel von einem Lokführer erklären, wieso er dem Zeitplan häufig hinterherfährt und ständig versuchen muss, Zeit reinzuholen.“ In der Sendung wird Reporter Thorsten Schorn hingegen die Aufgabe zu kommen, eine besondere Bahnfahrt zu unternehmen, die ihn quer durch Deutschland bis in die Schweiz führen soll.

Unterwegs werden viele Fragen gestellt, unter anderem, wie Disponenten, Dienstleistungsmitarbeiter und nicht zuletzt die Zugführer das System Deutsche Bahn aus ihrer Warte betrachten. Man will sich mit der Frage auseinandersetzen, warum so viel schief geht, auch wenn genau geplant wird – und welche Möglichkeiten zur Verbesserung es gibt. Dafür wird in dem RTL-Format auch mit dem Bahn-Vorstand Richard Lutz gesprochen.

Am Donnerstag, den 1. Juni, um 20.15 Uhr, wird das 90-minütige Special „DURCHLEUCHTET: Das Chaos bei unserer Bahn“ ausgestrahlt werden – später am Abend geht es auch bei „Stern TV“ ab 22:35 Uhr um den Dauer-Aufreger.

