Rollerball – 5-Disc Ultimate Edition – Kritik – Sci-Fi-Fans und Freunde von altehrwürdigen Film-Klassikern, aufgepasst: Ab sofort gibt es den Sci-Fi-Kultstreifen „Rollerball“ in einer beeindruckend tollen 5-Disc Ultimate Edition. Perfekt für alle Fans und Sammler, die ein überaus rares Schätzchen ihr eigen nennen wollen.

Capelight Pictures bietet nämlich mit der Ultimate Edition einmal mehr echten Fan-Service. Denn „Rollerball“ erscheint weltweit erstmals in 4K restauriert. Neben anderen Varianten eben auch in der hier vorgestellten 5-Disc Ultimate Edition – nummeriert und auf 3.000 Stück limitiert!

Neben dem Original-Film von 1975, enthält die Sammlerbox auch das Remake aus dem Jahr 2002 als Bonus-Blu-ray im Digipak – sowie eine Bonus-Daten-CD mit seltenen Pressematerialien aus aller Welt. Zudem wird die Box durch ein Poster, hochwertige Art Cards und zwei Booklets mit ausführlichen Texten zum Film und zur Restauration abgerundet.

Damit nicht genug: Auch zwei Bonus-Discs liegen bei, unter anderem mit einem echten Highlight, der brandneuen und exklusiv für diese Veröffentlichung produzierten, 85-minütigen Dokumentation „From Rollerball to Rome – Nachhall eines Sci-Fi-Klassikers“. Wenn das mal kein echtes Schmankerl für jeden Fan ist.

Dabei hat der Film alleine schon die Zugkraft, sich diesen Kult-Klassiker in seine Heimkinosammlung zu holen: Wer erinnert sich nicht an diese Welt aus diesem Ausnahmefilm, in der die Nationen nicht mehr existieren.

An ihrer Stelle wird die Menschheit nun von mächtigen Konzernen kontrolliert, die die Bevölkerung zwar mit wichtigen Lebensgütern wie Nahrung, Energie und Transportmöglichkeiten versorgen, aber keinen Raum mehr für Individualismus und Selbstbestimmung lassen.

Um die Massen bei Laune zu halten und Aufstände zu vermeiden, wurde der brutale und blutige Mannschaftssport Rollerball ins Leben gerufen. Jonathan E. (James Caan) ist der umjubelte Star des Sports, dem die Menschen zu Füßen liegen. Als sein Einfluss zu groß zu werden scheint, beginnen die Konzerne in ihm eine ernsthafte Bedrohung zu sehen.

Im Geheimen schmieden sie einen perfiden Plan, um den Spitzensportler außer Gefecht zu setzen. Aber Jonathan hat in der Arena schon härtere Angriffe überstanden und beschließt endgültig, sich dem System entgegenzustellen.

Ganz klar, ein unvergessener Kultfilm und ein Meilenstein des Science-Fiction-Genres, der mit dieser „5-Disc Ultimate Edition“ eine gebührende Version spendiert beklommen hat, die keine Wünsche offenlässt. Ein digital wie physisch vollgepacktes Rundum-Sorglos-Paket für jeden Fan!

Rollerball – 5-Disc Ultimate Edition (Capelight Pictures) VÖ: 17. Apr. 20