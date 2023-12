Role Play: Deutscher Trailer zum kommenden Actionthriller – Stellt euch vor, das ruhige Vorstadtleben nimmt eine unerwartete Wendung, als ihr entdeckt, dass eure Ehepartnerin ein Doppelleben führt. Genau diese Situation erlebt Dave im neuen Actionthriller „Role Play“. Der Film verspricht schon jetzt reichlich Spannung und Nervenkitzel, wie der ganz frisch veröffentlichte deutsche Trailer zeigt.

Im Detail dreht sich „Role Play“ um Dave (David Oyelowo) und Emma (Kaley Cuoco), ein scheinbar normales Ehepaar mit Kindern und geregelten Jobs. Doch während eines Rollenspiels im Nobelhotel enthüllt sich Emmas wahre Identität als Auftragskillerin. Dave, geschockt von dieser Enthüllung, sieht sich plötzlich in eine gefährliche Welt hineingezogen, in der seine Frau von gefährlichen Gegnern gejagt wird.

Starbesetzter Actionthriller

Emma entscheidet sich für die Flucht und begibt sich nach Berlin, wo sie ihren Verfolgern die Stirn bietet. Dave, unfähig, sich von seiner Frau zu lösen, folgt ihr, was zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd führt. „Role Play“ glänzt mit einer beeindruckenden Besetzung. Neben Kaley Cuoco, bekannt aus „The Big Bang Theory“ und „Flight Attendant“, und David Oyelowo, bekannt aus „Selma“ und „Silo“, sind auch Bill Nighy („Fluch der Karibik“, „Harry Potter“-Reihe) sowie Connie Nielsen („Gladiator“) zu sehen.

Die Regie übernahm Thomas Vincent, bekannt für seine Arbeit an am Kult-Klassiker „Bodyguard“. Gedreht wurde „Role Play“ übrigens in Deutschland im Jahr 2022 an verschiedenen Orten in Berlin, Brandenburg sowie im Studio Babelsberg. „Role Play“ wird ab dem 4. Januar 2024 in den deutschen Kinos zu sehen. Fans von Action und Thrillern sollten sich dieses Datum vormerken, um dieses spannungsgeladene Action-Abenteuer auf der großen Leinwand zu erleben.