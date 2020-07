Trailer zum neuen Action-Kracher 'Rogue' mit Megan Fox – Megan Fox ist wieder am Start, dieses Mal nicht in einem Musikvideo, sondern auf der Leinwand. Genauer gesagt im kommenden Action-Thriller „Rogue“, der direkt für das Heimkino erscheinen wird. Was euch in diesem wilden Actioner erwartet, zeigt Lionsgate nun im Trailer zu „Rogue“.

Im Film geht es um eine Rettungsmission in den Weiten Afrikas. Dorthin hat sich eine Söldnertruppe aufgemacht, die von Samantha O'Hara angeführt wird. Ihr Ziel ist es, dort mehrere Geiseln zu befreien. Diese werden von schießwütigen Rebellen gefangengehalten.

So weit, so gut. Leider geht einiges bei der Rettungsmission schief, weshalb die Truppe zusammen mit den Geiseln in der Region gestrandet ist. Jetzt ist ein guter Plan das A und O. Denn die angreifenden Rebellen sind nicht das einzige Problem. Auch eine anrückende Horde wilder Löwinnen wird zum Problem, da sie Appetit auf Menschenfleisch verspürt.

Nun müssen Samantha und ihre Truppe nicht nur die Geiseln schützen, sondern auch sich selbst. „Rogue“ fährt hier definitiv einen illustren Plot auf. Das Thema Söldner gegen Rebellen ist nicht neu, schon aber, dass obendrein blutrünstige Killer tierischer Natur in das Szenario gebracht werden. Das klingt etwas wirr, aber der Trailer zeigt zumindest Potenzial, dass man hier einen spannenden Action-Abend verleben kann.

Sollte das alles letztendlich doch nichts taugen, bleibt immer noch sexy Augenweide Megan Fox. An ihrer Seite sind übrigens noch Greg Kriek, Jessica Sutton, Calli Taylor, Brandon Auret, Adam Deacon und Sisanda Henna zu sehen.

Der etwas andere Action-Thriller „Rogue“ ist in den USA ab dem 28. August als VoD verfügbar und folgt am 1. September 2020 auf Blu-ray. Einen deutschen Termin gibt es indes leider noch nicht.