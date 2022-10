„Rocky“ geht weiter: Deutscher Trailer zu Creed III teilt aus – Wohl nur wenige Filmreihen sind zu solch kinematischen Legenden gereift wie Sylvester Stallones Meisterwerke unter dem Banner des „Rocky“. Mit zwei „Creed“-Teilen wurde das Vermächtnis rund um die Geschichte eines neuen jungen Boxtalents bereits fortgesetzt. Nun geht die neue Saga um Adonis Creed in eine weitere Runde: Hier ist der erste deutsche Trailer zu „Creed III: Rocky’s Legacy“.

Einmal mehr wird Michael B. Jordan in die Haut des Boxtalents Adonis Creed schlüpfen, der Hauptfigur der erfolgreichen Filmreihe aus dem Hause Metro Goldwyn Mayer, die an „Rocky“ anknüpft. Eine Neuerung gibt es dabei: Jordan wird seinen Einstand hinter der Kamera geben, er führte erstmals Regie beim Boxerdrama „Creed III: Rocky’s Legacy“.

Auch der Rest der Besetzung liest sich hochkarätig:

So sind Tessa Thompson („Creed“-Franchise, „Seitenwechsel“), Jonathan Majors („Da 5 Bloods“, „Lovecraft Country“), Wood Harris („Creed“-Franchise, „Blade Runner 2049“), Florian Munteanu („Creed II: Rocky’s Legacy“, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“), Newcomerin Mila Davis-Kent sowie Phylicia Rashad („Creed“-Franchise, „Soul“) mit an Bord. Ein prominenter Name, der in der Liste jedoch auffällig fehlt, ist Sylvester Stallone.

Sein Charakter Rocky hat in der Handlung wohl die Boxhandschuhe an den Nagel gehängt, was manchen langjährigen Fan enttäuschen dürfte, aber konsequent innerhalb der „Creed“-Handlung weiterverfolgt wurde, die einen vom Leben gezeichneten Rocky Balboa zeigte. An den Kernthemen der Reihe wie Familie, freundschaftlichem Zusammenhalt und dem Kampf um Erfolg dürfte die Abwesenheit des Hollywood-Titanen aber wenig ändern.

„Creed III: Rocky’s Legacy“ soll 2023 in den Kinos anlaufen.