Rocky 7: Stallone verrät Details und löscht sie wieder – Bereits am 2. März 2023 startet mit „Creed III: Rocky’s Legacy“ die heiß erwartete Fortsetzung der beliebten Box-Reihe „Creed“ in den deutschen Kinos. Und während wieder einmal Michael B. Jordan in die Rolle von Apollo Creeds Sohn Adonis schlüpfen wird, muss man im mittlerweile neunten Teil der „Rocky“-Saga auf Sylvester Stallone verzichten. Doch das soll nicht so bleiben, zumindest wenn es nach Stallone geht.

Denn für einen offiziellen „Rocky 7“ würde der alte Haudegen doch noch mal gerne zurück vor die Kamera treten. Das zumindest verriet Sylvester Stallone offiziell via Instagram. Doch so schnell sie es in seinem Instagram-Beitrag verlauten ließ, so schnell löschte die mittlerweile 76-jährige Hollywood-Ikone auch wieder ihr Posting. Doch nicht nur das: In seinem wieder ausradierten Beitrag gab Stallone obendrein einige Details zu einem potenziellen „Rocky 7“-Streifen bekannt.

„Das waren die ersten Auszüge aus dem Drehbuch für ‚Rocky 7‘“

Laut „Collider“ teilte Sylvester Stallone auf Instagram nämlich ein paar Bilder von seinen Notizen rund um eine Fortsetzung des nächsten Ablegers im Rocky-Balboa-Kosmos. Auch wenn Stallone dies alles wie erwähnt wieder löschte, könnt ihr die Einträge hier bei „Collider“ noch sehen. Sylvester Stallone versah seine Fotos mit der Bildunterschrift:

„Das waren die ersten Auszüge aus dem Drehbuch für ‚Rocky 7‘, der leider wegen gewisser Personen niemals umgesetzt wird, aber es ist etwas, das ich mit den eingefleischten Fans teilen möchte. Boxt immer weiter.“ Hiermit zielt Stallone auf den Streit mit dem Produzenten Irwin Winkler. Winkler besitzt nämlich zusammen mit seinem Sohn die Rechte an der „Rocky“-Filmreihe, plant diese aber ohne Sly. Stallone ergänzte in seinem gelöschten Instagram-Beitrag:

Stallones Story-Ideen für Rocky 7

„Ich weiß, der zweite Part ist verwirrend, aber ich denke, ihr versteht die Idee. Rocky war zurück und versucht, für die Gegend zu kämpfen, die ihn erschaffen hat und die er nach wie vor liebt.“ Mit seinen gezeigten Szenenbildern, unter anderem mit dem 27-jährigen Boxer Chucho the Mutt, lässt Stallone anklingen, dass er wohl bereits eine Story-Idee für „Rocky 7“ hatte. Demnach könnte es in einem siebten Teil des Franchise eben um die Beziehung zwischen Rocky Balboa und dem jungen Straßenkämpfer gehen.

Quelle: kino.de