Rocky 4: Trailer zum Director’s Cut des Kult-Klassikers – Einfach unvergessen ist Sylvester Stallones Paraderolle als Rocky ‚Italian Stallion’ Balboa. Schließlich hat Sly diesen Boxer von der Straße zu einer Kultfigur und Männerikone gemacht. Während das „Rocky“-Epos zum Schluss doch arg nachließ, bleiben vor allem die ersten vier Filme in bester Erinnerung.

So auch „Rocky 4 - Der Kampf des Jahrhunderts“, der mit zu den beliebtesten Filmen der weltweit gefeierten „Rocky“-Reihe zählt. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Sylvester Stallone verkündete, einen neuen Director’s Cut veröffentlichen zu wollen. Jetzt ist er sogar einen ganzen Schritt weiter und präsentiert uns den Trailer zu diesem Projekt.

50 Minuten neues Material

Fans dürfen wirklich gespannt sein auf die neue Version von „Rocky IV“, der vor mittlerweile 36 Jahren die Massen begeistert: So soll der Director's Cut ganze 50 Minuten neues Material beinhalten. Das ist selbst nach den Maßstäben eines solchen Projektes viel, wobei dafür auch Szenen gekürzt oder sogar ganz herausgeschnitten wurden.

Demnach soll auch die witzige Paulies-Roboter-Szene rausgeflogen sein. Außerdem erhält die neue Fassung einen anderen Titel: Sie wird „Rocky IV: Rocky vs. Drago | The Ultimate Director’s Cut“ heißen. Dieser soll am 12. November 2021 als Stream-On-Demand in den USA veröffentlicht werden. Einen deutschen Termin gibt es bis dato leider noch nicht.

Wohl keine deutsche Synchronisation

Außerdem ist davon auszugehen, dass es keine deutsche Synchronisation geben wird. Aber diesbezüglich halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Bis der „Ultimate Director’s Cut“ erscheint, vergnügen wir uns doch einfach mit der bekannten Version von „Rocky 4“ und genießen die Show zwischen Rocky Balboa und Ivan Drago – inklusive der legendären Trainingsszenen und dem genialen Soundtrack mit Krachern wie „Hearts On Fire“ von John Cafferty, „No Easy Way Out“ von Robert Tepper oder „Burning Heart“ von Survivor.