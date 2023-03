Robert De Niro ist wieder Film-Vater: Trailer zu Und dann kam Dad – Fans dürfte die zur ganzen Filmreihe avancierte Komödie „Meine Braut, ihr Vater und ich“ in bester Erinnerung sein. Zwei Fortsetzungen hat der Film um Gaylord „Greg“ Focker, gespielt von Ben Stiller, und seinen feindseligen Schwiegervater, kongenial verkörpert von Robert De Niro, erlebt. Nun kehrt De Niro in einem weiteren Film als spleeniger (Schwieger-)Vater zurück. Hier der Trailer zu „Und dann kam Dad“.

Fans der Reihe, die Robert De Niro als schrulligen und unwilligen Schwiegervater Jack Byrnes in der genannten Komödienreihe mochten, dürfen unserer bescheidenen Meinung nach einen Blick auf „Und dann kam Dad“ riskieren. Auch wenn es hier ein Sohn ist, der Probleme mit seinem eigenen Vater hat und nicht mit seinen Schwiegereltern. Doch auch hier prallen unterschiedliche Familienvorstellungen aufeinander.

Die Handlung von „Und dann kam Dad“:

Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Amerikaner Sebastian (Sebastian Maniscalco). Der liebt seine Freundin Ellie, gespielt von Leslie Bibb. Es liegt in der Natur der Sache, dass er irgendwann plant, Ellie einen Antrag zu machen. Zweifelsohne voller Vorfreude weiht Sebastian seinen in die USA eingewanderten Vater Salvo ein – verkörpert von Robert De Niro. Salvo mag in den USA leben, hat aber durch und durch italienische Wurzeln und entsprechende Vorstellungen zum Thema Familie und dieser geplanten Zusammenführung.

Kurzerhand erlegt er seinem Sohn eine Bürde auf: Salvo will Sebastian und dessen Freundin Ellie bei einem Wochenende mit Ellies Eltern beiwohnen. Kritischer Punkt: Niemand hat Salvo eingeladen, er drängt sich der künftigen angetrauten Familie der Freundin des Sohnes einfach auf. Dabei stellt sich heraus: Ellies Familie gehört zum hohen Geldadel und macht in Aktien.

Die ist nicht nur stinkreich, sondern steht dem italienischen Schwiegervater in spe in Sachen Spleenigkeit und Exzentrizität in nichts nach. Zumal Salvo wiederum als einfacher Einwanderer seine Brötchen als Friseur verdient und sich alles erarbeitet hat. Es kommt also, wie es an so einem Wochenende kommen muss …

Turbulente Familienkomödie bald im Kino

Allzu lange müssen Interessierte auf „Und dann kam Dad“ nicht mehr warten – bereits am 25. Mai 2023 zieht diese turbulente Familienkomödie in die Kinos ein. Neben den genannten Darstellern um Schwergewicht Robert De Niro wird auch Kim Catrall („Sex and the City“) die Besetzungsliste mit ihrer Darstellung abrunden. Nach erster Sichtung des Trailers wirkt der Film wie ein lockerer Einstieg in das kommende Sommerkino. „Und dann kam Dad“ dürfte für Fans des Genres mehr als einen Blick wert sein.