Rivalität der Action-Ikonen: Schwarzenegger legte Stallone mit Filmrolle rein – Zu den Hochzeiten ihrer Karriere in den 80er und 90er Jahren konkurrierten die beiden Action-Ikonen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger um die Gunst der Zuschauer an der Kinokasse. An einen Film, in dem die beiden Muskelmänner Seite an Seite zu sehen sein könnten, war seinerzeit nicht einmal zu denken, hatte man doch den Eindruck, die beiden Schauspieler seien auch im wahren Leben erbitterte Rivalen. Heutzutage weiß man: Der Beef der zwei Filmgiganten war echt.

In einem Interview erzählte der mittlerweile 76-jährige Stallone über den Clinch, den er damals mit Schwarzenegger ausfocht, und dessen kuriose Folgen.

In der britischen „The Jonathan Ross Show“ erklärte der Rocky-Darsteller: „Wir konnten es eine Zeit lang nicht ertragen, zusammen in derselben Galaxie zu sein. Wir haben uns wirklich gehasst.“

Die Fehde zwischen den beiden wurde so heftig, dass Schwarzenegger auf die Idee kam, seinem verhassten Kollegen im Streit um Filmprojekte einen fiesen Streich zu spielen.

Dem Terminator war nämlich die Hauptrolle in einem später äußerst berüchtigten Film angeboten worden: „Stop! Oder meine Mami schießt!“

Schwarzenegger räumte dem Klamauk-Streifen nicht allzu viele Erfolgschancen ein und dachte nicht im Traum daran, mitzuspielen, erkannte darin aber eine andere Gelegenheit.

Stallone: „Er war ziemlich clever. Er ging durch die Stadt und sagte: ‚Ich kann es nicht erwarten, diesen Film zu machen‘.“

Diesen potenziellen Hit wollte Rocky seinem Rivalen aber nicht gönnen: „Also sage ich zu meinem Agenten: ‚Nimm ihm das Ding weg. Besorgt den Leuten Optionen für mich.‘“

Und tatsächlich sollte Stallone schließlich die Rolle an der Seite der „The Golden Girls“-Darstellerin Estelle Getty als seine pistolenschwingende Mutter bekommen. Doch das war alles Teil von Schwarzeneggers teuflischem Plan.

„Ich habe sie bekommen und sagte: ‚Was für ein Scheiß ist das denn?‘“, erinnert sich Stallone, während Schwarzenegger sich ins Fäustchen lachte.

Allerdings sollte es die Zeit mit dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien in dieser Hinsicht auch nicht immer nur gut meinen. Und so lässt es sich Stallone auch nicht nehmen, gescheiterten Filmen wie „Junior“ aus dem Jahr 1994 zu gedenken, in welchem Schwarzenegger einen Wissenschaftler spielte, der im Rahmen eines Experiments ein Kind zeugt und schließlich ein kleines Mädchen zur Welt bringt.

„Wenigstens war ich nicht in einem Film schwanger, Arnold“, scherzte Stallone. „Wir sind quitt.“

