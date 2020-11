Rising Hawk: Deutscher Trailer zum Mittelalter-Epos – Sollte euch der Sinn nach historischer Action stehen, nach Schwerterklirren und packenden Kämpfen, dann könnte „Rising Hawk“ etwas für euch sein. Auch Fans von Historienfilmen, die Stoffe abseits des Mainstreams mögen, könnten mit dem Streifen glücklich werden – geht es doch um die Kämpfe der Einwohner der Karpaten gegen die einfallenden Mongolen. Hier ist der Trailer zu „Rising Hawk“.

Die Handlung des Streifens führt uns in das 13. Jahrhundert: In der unwirtlichen Karpatenregion kommt es zum Konflikt. Denn der Heereszug der Mongolen ist unaufhaltsam auf dem Weg gen Westen, mitten durch die Heimat der Karpaten-Rus. Der mongolische Anführer, Burunda Khan, lässt auf dem Weg seines Heerwurms alles brandschatzen, was den Mongolen im Wege steht. Doch erbitterter Widerstand regt sich gegen die Besatzer.

Maxim und Ivan, die Söhne des Karpatenrus-Häuptlings Sachar Berkut (Robert Patrick, „Terminator 2“), brechen am Fuß der Berge in eines der Kriegslager der Mongolen ein. Als sie eine Gruppe von Gefangenen befreien, ziehen sie des Khans Zorn auf sich. Er lässt die Einwohner der umliegenden Dörfer für die Tat der Brüder unerbittlich zahlen – Erfüllungsgehilfe seiner Blutrache: Tugar (Tommy Flanagan), Berkuts verräterischer Erzrivale.

Als alles wirkt, als könnte es nicht noch schlimmer kommen, erfahren die Mongolen von einem geheimen Bergpfad, der direkt in das Dorf Sachar Berkuts und seiner Söhne führt. Ein verzweifelter Kampf um die Freiheit beginnt … „Rising Hawk“ ist ab jetzt für das Heimkino auf Blu-Ray, DVD sowie per Video-On-Demand verfügbar.