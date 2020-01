Autor: Bernhard Trecksel

Er avancierte rasch zum Kultfilm und verhalf der Karriere des heutigen Hollywood-Giganten Vin Diesel zu mächtig Auftrieb: Mit dem Space-Horrorstreifen „Pitch Black – Planet der Finsternis“ wurde der Charakter des Riddick eingeführt. Der Profikiller mit den Nachtsicht-Augen vom Planeten der Furyaner wurde für Vin-Diesel-Fans rasch zur Kultfigur und zwei Filme folgten. Nun gab Diesel bekannt, dass „Riddick 4“ in der Mache ist.

Nach den langen Dreharbeiten an „Fast And Furious 9“ kommt Diesel auch ansonsten nicht zur Ruhe: Mit „Bloodshot“ kündigt sich bald eine Comicverfilmung in bester „Punisher“-Tradition im Kino an, in den Marvel-Filmen verkörpert er den Charakter „Groot“, gerüchteweise ist ein neuer „Triple X“ in der Mache und auch besagter „Bloodshot“ sowie „The Last Witch Hunter werden fortgesetzt.

Diesel ist und bleibt in Hollywood ein vielbeschäftigter Mann

Unlängst feierte er seinen 52. Geburtstag und erhielt ein besonderes Geschenk, das er seinen Fans weitergab: Das Skript zum nächsten Riddick-Film soll Diesel zufolge fertiggestellt sein, auf den Titel „Riddick 4: Furya“ hören und der Film unter dem Motto „Jeder will eine Bestie sein, bis es an der Zeit ist, zu tun, was wahre Bestien tun“ firmieren. Es geht für den Charakter also um seine entvölkerte Heimat, den Planeten Furya.

Vin Diesel wird auch bei „Riddick 4: Furya“ einmal mehr als Produzent firmieren und so dafür Sorge tragen, dass „sein“ Riddick genau der Charakter bleibt, den die Fans kennen und lieben. Noch ist der Film nicht einmal in die Vorproduktionsphase eingetreten, sondern nur „in Planung“. Doch für Fans sind das tolle Neuigkeiten: „Riddick 4: Furya“ wird kommen.

Quelle: film.tv