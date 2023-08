Rick und Michonne: Alle Infos zum neuen „The Walking Dead“-Spin-off – Fans der weltweit erfolgreichen Zombie-Serie „The Walking Dead“ müssen nach dem Ende der Originalserie nach immerhin zwölf Jahren und elf Staffeln nicht in die Röhre schauen. Denn mit gleich drei Spin-offs zur Kultserie wird man auch in der nächsten Zeit gut versorgt sein. In den neuen Serien bekommen einige der Hauptfiguren noch mal ihren ganz eigenen Auftritt.

Nämlich „The Walking Dead: Daryl Dixon“, „The Walking Dead: Dead City“ mit Negan und Maggie und als drittes Spin-off im Bunde „The Walking Dead: The Ones Who Live“, die Serie über Rick Grimes und Michonne. Gerade Letztere dürfte ein großes Highlight für viele Fans werden, da es in „The Ones Who Live“ darum gehen wird, was TWD-Liebling Rick Grimes so widerfahren ist und wie er und Michonne sich wiederfinden.

Wir erinnern uns, in Staffel 9 der Originalserie stieg Hauptdarsteller Andrew Lincoln aus und die Figur des Rick Grimes hatte einen Zombieunfall, woraufhin er schwer verletzt von einer mysteriösen Organisation gerettet wurde. Seither galt er als verschollen. Doch Michonne aber auch Daryl suchten weiter nach Rick. Am Ende machte sich dann Michonne auf in die Weiten der Zombiewelt, um Rick wiederzufinden.

Zur großen Freude aller Fans kehren im Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“ sowohl Andrew Lincoln in der Rolle von Rick Grimes als auch Michonne-Darstellerin Danai Gurira zurück. Zum großen Wiedersehen der beiden gab es bereits im Finale von „The Walking Dead“ erste Teaser, gefolgt von einem ersten Trailer, der im Zuge der San Diego Comic-Con 2023 veröffentlicht wurde.

Leider gibt es noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für „The Walking Dead: The Ones Who Live“. Fest steht, dass wie schon die beiden anderen Spin-offs „The Walking Dead: Daryl Dixon“ und „The Walking Dead: Dead City“ auch „The Walking Dead: The Ones Who Live“ hierzulande exklusiv beim Streaming-Dienst der Telekom, MagentaTV, zu sehen sein wird. Laut dem ersten Trailer feiert das Spin-off um Rick und Michonne im kommenden Jahr seine Premiere.

Dies bedeutet, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres 2024 „The Walking Dead: The Ones Who Live“ in Deutschland sehen können.

Quelle: kino.de