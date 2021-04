Rick & Morty Staffel 5-Trailer erschienen – Von den Protagonisten einer hintergründigen Zeichentrickserie hat sich das Duo aus einem genialen, aber alkoholkranken Großvater und seinem naiv-gutherzigen Enkel zum Heldengespann eines der abgefahrensten Formate unserer Zeit gemausert: „Rick And Morty“ haben ihre Zuschauer in vier Staffeln begeistert – bald hat das lange Warten ein Ende und Staffel 5 steht vor der Tür. Hier ist der brandneue

Der legt einmal mehr die Marschrichtung fest und beweist, dass die neuesten Abenteuer von „Rick And Morty“ mitleidlos in die gleiche Kerbe hauen wie eh und je. Weiterhin gibt es ein ganzes Universum irrwitziger Abenteuer für das kongeniale Duo zu bestreiten, denn immerhin hat das Konzil der Ricks mit dem originalen Rick noch so manche Rechnung offen. Auch ansonsten werden wir wohl Vertrautes in neuer Form wiedersehen:

Längst sind noch nicht alle intergalaktischen TV-Formate von unserem Duo geschaut worden, Summer und ihre Mutter wünschen sich immer noch eine intakte Familie und Jerry fühlt sich nach wie vor als Versager, der sein Leben verpfuscht zu haben glaubt. So viel zum Alten, doch wer „Rick And Morty“ kennt, weiß, dass neuer Ärger und damit jede Menge Abenteuer nicht auf sich warten lassen:

Seltsamer Besuch aus Atlantis klingelt an Jerrys Tür und kybernetische Tintenfische haben es auf Opa und Enkel abgesehen. Eine Sonne wurde bislang noch in keiner Staffel mit einem Raumschiff abgeschleppt – und neben all den Reisen ins All scheint diesmal auch ein Trip in die Hölle auf dem Programm zu stehen. Keine Frage, einmal mehr wird es wild, aber sicher auch wieder melancholisch, ist Großvater Rick doch eine durch und durch tragische Gestalt.

Die fünfte Staffel von „Rick And Morty“ läuft am 21 Juni auf TNT COMEDY an.