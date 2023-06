Retribution: Trailer zum neuen Thriller mit Liam Neeson – Liam Neeson kehrt in die deutsche Hauptstadt zurück! Allerdings ist die Berliner Luft wird seit dem letzten Besuch des beliebten Action-Stars deutlich explosiver geworden. Schuld daran ist Retribution, ein actiongeladener Thriller auf vier Rädern, der am 14. September 2023 in die deutschen Kinos veröffentlicht.

Natürlich hatte Matt (Liam Neeson) vergessen, dass er heute die Kinder zur Schule bringen muss. Doch aus einer kleinen Auseinandersetzung mit seiner Frau Heather (Embeth Davidtz) wird rasch ein gewaltiger Albtraum. Kaum hat der Investmentbanker Emily (Lilly Aspell) und Zach (Jack Champion) ins Auto gesetzt, meldet sich ein unbekannter Anrufer, der behauptet, dass eine Bombe in Matts Auto versteckt sei.

Sollte auch nur ein Passagier aussteigen, werden alle sterben.

Matt verspürt Panik. Wer ist dieser Unbekannte? Was will er? Ist die Bedrohung echt? Während Matt mit seinen Kindern durch das friedliche Berlin fährt, werden die Nerven immer mehr strapaziert. Es steht viel auf dem Spiel – und ein schmutziges Geheimnis kommt ans Licht...

Mit RETRIBUTION kehrt Liam Neeson nicht nur zu seinem geliebten Genre des Renn-gegen-die-Zeit-Thrillers zurück. Der Film bedeutet für ihn und seine Fans auch eine erneute Begegnung mit Berlin, das bereits in "Unknown Identity" eine wichtige Rolle spielte und nun erneut im Rampenlicht steht.

Neben Neeson finden sich auf den Rücksitzen des Autos auch die aufstrebenden Talente Jack Champion und Lilly Aspell wieder. Weitere Darsteller sind Embeth Davidtz, Matthew Modine und viele andere. Die Regie für dieses Remake des spanischen Films "El Desconocido" übernahm der renommierte Regisseur Nimród Antal.

Retribution wurde im Jahr 2021 sowohl auf den Straßen Berlins als auch in den Studios von Babelsberg gedreht.

Der Thriller wurde von Andrew Rona und Alex Heineman von The Picture Company in Zusammenarbeit mit Studiocanal produziert. Als Koproduzenten fungierten Studio Babelsberg und Studiocanal. Jaume Collet-Serra, der bereits mit Neeson an den Filmen "Unknown Identity", "Non-Stop" und "The Commuter" zusammengearbeitet hat, übernahm die Rolle des ausführenden Produzenten. Die Finanzierung von Retribution wurde unter anderem vom Medienboard Berlin-Brandenburg und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF II) unterstützt.