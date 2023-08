"Retribution": Frischer Trailer zum neuen Action-Thriller mit Liam Neeson – Liam Neeson, bekannt für seine intensiven Actionrollen, kehrt in seinem neuesten Film "Retribution" zurück. Diesmal spielt er die Rolle von Matt, einem Investmentbanker, der mit seinen Kindern durch Berlin fährt, als er von einem Unbekannten kontaktiert wird. Dieser teilt ihm mit, dass sich eine Bombe im Auto befindet und droht, sie zu zünden, sollte ein Passagier aussteigen. Während Matt versucht, das Rätsel des Anrufers zu lösen und die Gefahr abzuwenden, müssen er und seine Familie mit der drohenden Gefahr klarkommen.

Verbindung von Talenten und Rückkehr nach Berlin

Der Film stellt für Liam Neeson und seine Fans nicht nur eine Rückkehr zu seinem bevorzugten Genre des "Gegen-die-Uhr-Thrillers" dar, sondern bietet auch ein Wiedersehen mit der Stadt Berlin. Die Hauptstadt Deutschlands diente bereits als Kulisse für Neesons Film "Unknown Identity" aus dem Jahr 2008. Neben Neeson sind auch die jungen Schauspieler Jack Champion, bekannt aus "Avatar – The Way of Water", und Lilly Aspell aus der "Wonder Woman"-Reihe zu sehen. Weitere Rollen übernehmen Embeth Davidtz, Matthew Modine und viele andere. Das Remake des spanischen Films "El Desconocido" steht unter der Regie von Nimród Antal.

Der Thriller "Retribution" wurde 2021 in Berlin und im Studio Babelsberg produziert. Die Produktion übernahmen Andrew Rona und Alex Heineman von The Picture Company im Auftrag von Studiocanal und in Kooperation mit Studio Babelsberg und Studiocanal. Jaume Collet-Serra, der bereits mit Neeson in Filmen wie "Unknown Identity", "Non-Stop" und "The Commuter" zusammenarbeitete, fungiert als ausführender Produzent. Die Förderung des Films erfolgte unter anderem durch das Medienboard Berlin-Brandenburg und den Deutschen Filmförderfonds (DFFF II).