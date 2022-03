Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City – Es steht außer Frage, dass „Resident Evil“ zu den erfolgreichsten Videospielreihen der Welt zählt. Ähnliches gilt auch für das dazugehörige Film-Franchise, das rund um den Globus eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Nachdem man mit dem sechsten und letzten Teil „Resident Evil: The Final Chapter“ die Filmreihe mit Milla Jovovich als Alice abgeschlossen hatte, startet man mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ eine brandneue Adaption.

Der neue Survival-Horror-Trip erscheint nun endlich auch für das Heimkino. In „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ übernimmt indes eine neue Generation des „Resident Evil“-Universums das Zepter und zeigt den Zuschauern dabei die Ursprungsgeschichte. Diese startet im Jahr 1998 im ikonischen Raccoon City. Einst war das eine florierende Metropole und die Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation.

Neustart in das Franchise

Heute ist von all der Pracht nicht mehr viel übrig geblieben, ist es doch nur noch eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut. Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich Raccoon City für immer.

Es gibt nur eine kleine Gruppe von Überlebenden, die sich nun zusammenraufen muss, um die Wahrheit hinter der Umbrella Corporation aufzudecken und die Nacht zu überstehen. Während man plot-technisch mit Jill Valentine, Claire und Chris Redfield in die Vergangenheit reist, beginnt mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ dennoch ein filmischer Neustart in das Franchise.

Nah an den klassischen Survival-Horror-Spielen

Mit einem interessanten Cast: Stehen doch neben Kaya Scodelario („Mazerunner“) und Hannah John-Kamen („Ant-Man And The Wasp“) auch Robbie Amell („Upload“), Tom Hopper („The Umbrella Academy“) oder Avan Jogia („Zombieland 2“) sowie Neal McDonough („Yellowstone“) vor der Kamera.

Gelungen ist, dass man sich erkennbar nah an den klassischen Survival-Horror-Spielen orientiert hat. Das dürfte Kennern dieser erfreulich in die Augen springen. Ansonsten hat man den Transport in die Moderne mit einer zeitgemäßen Inszenierung erzielt: Im Vergleich zu den Filmen mit Milla Jovovich hat Regisseur Johannes Roberts hier alles auf Neuanfang gestellt.

Survival-Horror-Abenteuer, in dem die Action nicht zu kurz kommt

Dabei hangelt er sich wirklich sehr nah an den Videospielen entlang, weshalb man die Neuinszenierung nicht mehr mit der vorangegangenen Filmreihe vergleichen kann. So gestaltet sich „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ schlussendlich als guter Neuanfang und bietet ein ebenso erfrischendes wie düsteres Survival-Horror-Abenteuer, in dem die Action nicht zu kurz kommt.

Notiert euch daher den 24. März 2022 dick im Kalender, denn dann erscheint „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ auf DVD, 2D Blu-ray, 4K UHD und auch als Steelbook.

GEWINNT EINE WELTWEIT STRENG LIMITIERTE GRAFIKKARTE!

Passend zum Heimkino-Release von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ verlosen wir, in Zusammenarbeit mit Highlight Film und ZOTAC, eine von weltweit auf 30 Stück streng limitierten ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo Grafikkarten in der „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“-Edition. Die ZOTAC GAMING Grafikkarte ist mit ihrem holografischen HoloBlack-Design nicht nur ein echter Blickfang, sondern ist zeitgleich die stärkste werkseitig übertaktete GPU. Selbst fordernste Spiele bringen sie, dank „Fan Control“ mit „Freeze Fan Stop“ und verbesserter „IceStorm 2.0-Kühlung“, nicht ins Schwitzen. Um an der Verlosung teilzunehmen, klickt einfach auf diesen Link oder aber auf das Bild am Ende des Artikels. Bei dem Gewinnspiel-Post findet ihr alle Infromationen, die ihr benötigt und mit etwas Glück seid ihr bald Besitzer dieser Grafikkarte. Viel Erfolg!