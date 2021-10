Trailer zu Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Trailer zu Welcome to Raccoon City – Sie gehört zu den erfolgreichsten Videospielreihen der Welt, die parallel auch als Film-Franchise rund um den Globus eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben hat: „Resident Evil“. Während mit dem sechsten und letzten Teil „Resident Evil: The Final Chapter“ die Filmreihe mit Milla Jovovich als Alice abgeschlossen wurde, startet mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ bald eine brandneue Adaption.

Hier übernimmt eine neue Generation im „Resident Evil“-Universum das Zepter. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr nun im ersten Trailer sehen. Der Film soll sich zwar sehr nah an den klassischen Survival-Horror-Spielen von Capcom orientieren, aber dennoch modern verfilmt und zeitgemäß umgesetzt worden sein. „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ will den Zuschauern die Ursprungsgeschichte zeigen.

Ritt in die Vergangenheit und Neustart zugleich

Diese startet im Jahr 1998 im ikonischen Raccoon City. Einst war es eine florierende Stadt und Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation. Heute ist von all der Pracht nicht mehr viel übrig geblieben, ist es doch nur noch eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut.

Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich die Stadt für immer. Es gibt nur eine kleine Gruppe von Überlebenden, die sich nun zusammenraufen muss, um die Wahrheit hinter der Umbrella Corporation aufzudecken und die Nacht zu überstehen. Während man plot-technisch mit Jill Valentine, Claire und Chris Redfield in die Vergangenheit reist, so gibt es mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ zugleich ein filmischer Neustart im Franchise.

Interessanter Cast für Survival-Horror-Abenteuer

Einer mit einem interessanten Cast, stehen neben Kaya Scodelario („Mazerunner“) und Hannah John-Kamen („Ant-Man And The Wasp“) auch Robbie Amell („Upload“), Tom Hopper („The Umbrella Academy“) oder Avan Jogia („Zombieland 2“) und Neal McDonough („Yellowstone“) vor der Kamera.

Wer Lust hat auf ein neues Survival-Horror-Abenteuer, muss sich noch bis zum 25. November 2021 gedulden. Denn dann erscheint „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ hierzulande in den Kinos.