Resident Evil: Infinite Darkness: Teaser zur neuen Horror-Serie – Eine neue Serie aus dem Kosmos der „Resident Evil“-Spiele kündigt sich an. Mit „Resident Evil: Infinite Darkness“ kehrt das Grauen auch abseits der Videospielwelten der Reihe wieder auf eure Flachbildschirme zurück. Hier ist der erste Teaser-Trailer zum neuen Format, der schon mal zeigt, wohin die Reise gehen soll.

Zu sehen sein wird „Resident Evil: Infinite Darkness“ irgendwann 2021 exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix und soll auf der gleichnamigen Spielreihe aus dem Hause Capcom basieren. Sieht man sich als Fan der Reihe den Teaser an, merkt man am Look deutlich, dass sich diese Serie deutlich näher an den Spielen und ihren Charakteren orientiert als die Kinofilm-Reihe – und damit in eine ähnliche Kerbe haut wie die Animationsstreifen.

Acht Folgen soll die kommende Staffel umfassen, wobei jede Episode eine Spielzeit von einer satten Stunde haben wird. Als Showrunner fungiert Andrew Debb („Supernatural“), auf dem Regiestuhl für die ersten beiden Episoden wird Bronwen Hughes („The Walking Dead) federführend sein.

Die Handlung von „Resident Evil: Infinite Darkness“ dreht sich um die beiden Schwestern Jade und Billie Wesker:

Veteranen der Spiele, die bei dem Nachnamen aufhorchen, irren nicht: Die beiden sind die Töchter eines der undurchsichtigsten Charaktere der Spielreihe, Sonnenbrillen-Dauerabonnent Albert Wesker. Gemeinsam mit ihrem Vater ziehen Jade und Billie nach New Raccoon City – in eine nur für den undurchsichtigen Umbrella-Konzern und seine Mitarbeiter geplante Stadt.

Während sie hier aufwachsen, beginnen die beiden Mädchen zu begreifen, dass ihr Vater dunkle, sehr dunkle Geheimnisse verbirgt. MANN.TV hält euch auf dem Laufenden, wenn wir wissen, wann „Resident Evil: Infinite Darkness“ bei Netflix gezeigt wird bzw. sobald es einen neuen Trailer gibt.

Quelle: ladbible.com