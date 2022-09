Reservoir Dogs: Kino-Comeback des Tarantino-Kult-Klassikers – Vor mittlerweile geschlagenen 30 Jahren veröffentlichte Regielegende Quentin Tarantino 1992 „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“. Ein von Kritikern und Fans gefeierter Streifen, der heute Kultstatus besitzt und als Klassiker des Independentfilms gilt. Fans dürfen sich nun kräftig die Hände reiben, denn Tarantinos Debütfilm feiert am 04. Oktober 2022 sein großes Kino-Comeback.

So wird „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ im Rahmen der Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“ in rund 300 deutschen Kinos gezeigt. Eine tolle Sache für alle, die diesen Kult-Klassiker also noch mal der großen Leinwand erleben wollen. Aber natürlich auch für all jene, die „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ noch nie gesehen haben.

Starker Cast, spannende Story

Dieser einzigartige Streifen zeichnet sich nicht nur durch dessen unkonventionelle Erzählweise, den kultigen Dialogen und der Brutalität aus. Nein, auch der brillant besetzte Cast mit unter anderen Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi und Chris Penn, hat diesen Film auf eine andere Ebene gehoben.

Und darum geht es in „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“: Nachdem ein sorgfältig geplanter Raubüberfall schiefgeht, sammeln sich die überlebenden Beteiligten in einem Lagerhaus. Mr. Orange ist angeschossen und wird von Mr. White gerade so am Leben gehalten, auch Mr. Pink) und Mr. Blonde treffen dort ein. Außer ihren Decknamen wissen die Kleinkriminellen nichts voneinander und sind dementsprechend misstrauisch. Schnell wird klar:

Es gibt einen Maulwurf unter ihnen! Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen wird schließlich sogar ein unschuldiger Polizist gefoltert, während Verbrecherboss Joe Cabot, der den Anstoß für den Job gegeben hat, langsam ungeduldig wird und seinen Sohn, den "netten Eddie" vorbeischickt.