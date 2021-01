Requisiten und Merch: David Hasselhoff versteigert all seinen Karriere-Besitz – Fans von David Hasselhoff sollten nun aufhorchen. Zumindest in dem Fall, wenn sie schon immer ein Kleinod aus dem Besitz ihres Idols haben wollten. Denn „The Hoff“ wird eine ganze Menge Zeug aus seiner privaten Andenkensammlung versteigern. Es kommt alles Mögliche aus seiner langjährigen Musik- und Fernsehkarriere unter den Hammer. Auch das Wunderauto K. I. T. T. …

Wie die „Bild“ berichtet, versteigert der 68-Jährige nicht nur jede Menge Requisiten und Merchandising-Artikel aus seinem Privatbesitz, sondern auch absolute Ikonen aus seiner langen Karriere. Alles soll raus – wohlgemerkt nicht aus Geldnöten, sondern weil The Hoff vieles davon wohl selbst nicht mehr sehen kann. Über Twitter hat der Star seine Pläne im Video unten angekündigt und stellte auf dem Netzwerk auch bereits einige Besonderheiten vor.

Wer also auf der Suche nach einer schönen Devotionalie aus den seligen Zeiten von „Knight Rider“ oder „Baywatch“ ist, dürfte bei der Auktion auf dem Portal „liveactioneers“ glücklich werden. Denn auch Artikel, die dem Star nicht persönlich als Requisiten dienten, werden von Hasselhoff zumindest signiert versteigert. Mitbieten könnt ihr unter dem verlinkten Portalnamen bereits, Stichtag ist laut „Bild“ der 23. Januar.

Ihr findet bei der Auktion fast alles – insbesondere Fans der beiden genannten großen Serien des Stars kommen dabei auf ihre Kosten. Etwa mit dem Surfbrett oder der Strandtasche aus „Baywatch“. Es soll auch gerahmte deutsche Illustrierte mit Hasselhoff auf der Titelseite geben. Oder wie wäre es mit der ebenfalls gerahmten Badehose von Mitch aus der Rettungsschwimmer-Serie?

