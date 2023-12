Reise in die Vergangenheit: Doku über VIVA jetzt im Streaming zu sehen – Die 90er Jahre bedeutet für viele Menschen pure Nostalgie, Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend. Es war ein kunterbuntes Jahrzehnt zwischen einzigartigen kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen, zwischen Gameboy, Dr. Sommer und unvergessenen Musikmomenten. Mittendrin natürlich auch die unvergessenen Musiksender.

Neben MTV natürlich auch der legendäre Musiksender VIVA Deutschland. Zum 30. Geburtstag des einstigen Kultsenders VIVA, gibt es nun in der ARD Mediathek eine Reise in die Vergnangenheit. Dies mit der dreiteiligen Dokuserie „Die VIVA-Story - zu geil für diese Welt!“, die ein spannendes und unvergessenes Kapitel deutscher Popkultur beleuchtet. 1993 startete VIVA Deutschland in Köln als Musikfernsehsender und brachte eine frische Brise in die deutsche TV-Landschaft.

Der Sender, dessen Name für Videoverwertungsanstalt stand, prägte das damalige Jugend- und Musikverständnis maßgeblich. Mit einem Fokus auf „Pop und Fun“ gelang es VIVA, rasch eine große Fangemeinde aufzubauen. VIVA war jedoch mehr als nur ein Sender, es war ein Zeitzeuge und Teilnehmer einer Ära ohne soziale Medien und Internet wie wir es heute kennen.

In einer Zeit, als das Kabeltelefon zu Hause heiß umkämpft war und Jugendliche ihre Nachmittage mit Talkshows und Musikvideos vor dem Fernseher verbrachten, brachte VIVA Musik in Bildformat in die deutschen Wohnzimmer. VIVA erlebte eine bewegte Geschichte: Von 1993 bis 2005 war der Hauptsitz in Köln, bevor der Sender nach Berlin umzog. Neben unzähligen Shows und Musikvideos gilt VIVA auch als Karrieresprungbrett junger Talente die damals in den 90ern ihre ersten TV-Fußabdrücke als Moderatorinnen und Moderatoren bei VIVA setzten.

VIVA als Karrieresprungbrett

Allen voran Namen wie Klaas Heufer-Umlauf, Stefan Raab, Matthias Opdenhövel, Collien Ulmen-Fernandes, Oliver Pocher, Heike Makatsch, Nilz Bokelberg oder Aleksandra Bechtel und Mola Adebisi. Am 31. Dezember 2018 endete die Ära von VIVA Deutschland, ein Abschied, der das Ende einer prägenden Epoche markierte. Der 30. Geburtstag des Senders wäre am 1. Dezember 2023 gewesen. Die Dokuserie „Die VIVA-Story - zu geil für diese Welt!“ nimmt mit auf eine nostalgische Reise.

Sie beleuchtet die Höhepunkte und Herausforderungen des Senders und bietet einen tiefen Einblick in das Lebensgefühl zwischen Mauerfall und 9/11. Die Dokuserie „Die VIVA-Story - zu geil für diese Welt!“ könnt ihr HIER in der ARD-Mediathek streamen.