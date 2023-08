Rehragout-Rendezvous: Neuer Eberhofer-Krimi im Kino – Vor zehn Jahren startete mit „Dampfnudelblues“ eine deutsche Krimikomödie in den Kinos, die sich zu einer erfolgreichen Kinoreihe ausweiten sollte. Die sogenannte Eberhoferkrimi-Reihe nach den Bestsellern von Rita Falk bekommt nun mit „Rehragout-Rendezvous“ ihren neuesten Teil. Und dieser startet am 10. August 2023 in den deutschen Kinos.

Freuen darf man sich hierbei einmal mehr auf einen amüsanten Heimatkrimi mit Polizist Franz Eberhofer. In „Rehragout-Rendezvous“ bekommt es Deutschlands beliebtester Provinzpolizist mit einem überaus heiklen Mordfall zu tun. Vor dem kommenden Kinostart bekommt ihr mit dem Trailer zum kultigen Heimatkrimi bereits einen guten Vorgeschmack. Nachfolgend verraten wir euch, was euch plottechnisch in „Rehragout-Rendezvous“ erwartet. Dieser startet mit einem Paukenschlag am Eberhofer-Hof:

Häusliches Chaos und verzwickter Mordfall

Denn Oma hat beschlossen, in den Streik zu treten und sich der familiären Fürsorge zukünftig zu entledigen. Schließlich sollen Papa Eberhofer, Franz, Leopold und Susi endlich einmal lernen, sich selbst zu versorgen. In all dem häuslichen Chaos, übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert mit ihrer neugewonnenen Macht Franz‘ Posten kurzum auf halbtags, damit er sich zukünftig um Sohn Pauli kümmert.

Diese Aktion touchiert die Eberhofer‘sche Männlichkeit empfindlich. Zum Glück dauert es aber nicht lange, bis eine Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und sich ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall entwickelt, der Franz und Rudi als Ermittler-Dreamteam erneut in Höchstform vereint. Das klingt doch wieder einmal nach reichlich Unterhaltung, vielen amüsanten Begebenheiten und einer guten Portion Spannung.

Rückkehr des beliebten Casts

Freuen dürfen sich alle Fans im neunten Teil der Filmreihe abermals auf Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer und Sigi Zimmerschied, die alle wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

Da steht doch ab dem 10. August 2023 einem Kinobesuch nichts mehr im Wege, um einmal mehr aus der Erfolgsreihe besten Heimatkrimi mit „Rehragout-Rendezvous“ zu genießen.