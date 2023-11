Rehragout-Rendezvous: Neuer Eberhofer-Krimi im Heimkino – Die Eberhofer-Krimis haben sich in den letzten zehn Jahren zu einem festen Bestandteil der deutschen Kino-Landschaft entwickelt. Mit „Rehragout-Rendezvous“, dem neuesten Streich dieser beliebten Reihe, wird das Publikum erneut in die Welt des kauzigen Polizisten Franz Eberhofer entführt. Die Reise begann vor einem Jahrzehnt mit „Dampfnudelblues“, der den Grundstein für eine der erfolgreichsten Kinoreihen Deutschlands legte.

Basierend auf den Bestsellern von Rita Falk, hat sich diese Reihe mit ihrem einzigartigen Charme und Witz einen festen Platz im Herzen der Fans erobert. Nun dürfen auch alle Heimkino-Fans in den Genuss von „Rehragout-Rendezvous“ kommen und erleben einen unterhaltsamen Heimatkrimi erleben. Dieses mal sieht sich Franz Eberhofer, Deutschlands beliebtester Provinzpolizist, sieht mit einem besonders kniffligen Mordfall konfrontiert.

Ein verzwickter Mordfall mit hohem Unterhaltungswert

Die Handlung beginnt mit einem Paukenschlag am Eberhofer-Hof. Oma Eberhofer tritt in den Streik, was zu einem familiären Chaos führt. Inmitten dieser turbulenten Situation übernimmt Susi kurzzeitig das Rathaus von Niederkaltenkirchen und reduziert Franz' Arbeitszeit, damit er sich mehr um Sohn Pauli kümmern kann. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn ein verzwickter Mordfall, ausgelöst durch den Fund eines menschlichen Ohrs, bringt Franz und seinen Kollegen Rudi wieder zusammen.

Der neunte Teil der Filmreihe versammelt erneut die bekannten Gesichter wie Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff. Dieses Ensemble bietet erneut großartige Unterhaltung und bringt die liebgewonnenen Charaktere zurück. „Rehragout-Rendezvous“, der in diesem Sommer zum erfolgreichsten Film der Eberhofer-Reihe avancierte, wird rechtzeitig zur Weihnachtszeit, ab dem 18. Dezember 2023 als DVD und Blu-ray erhältlich sein.

Für Sammler und Fans gibt es zudem die „Eberhofer Neiner Gaudi“-Box, eine Special-Fan-Edition, die neben „Rehragout-Rendezvous“ auch alle vorherigen Filme der Reihe enthält.