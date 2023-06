Regisseur verrät: Tote Figur aus „Extraction“ kehrt zurück – Der Actioner „Extraction“ mit Chris Hemsworth als Söldner Tyler Rake gehört zu den erfolgreichsten Originals aus dem Hause Netflix. Auch der kürzlich veröffentlichte Nachfolger „Tyler Rake: Extraction 2“ erfreut sich größter Beliebtheit. Unterstrichen wird dies von der Tatsache, dass Teil 2 den erfolgreichsten Netflix-Start in Jahre 2023 hingelegt hat.

Ausgelegt ist die „Tyler Rake“-Reihe als Trilogie. Doch das soll noch nicht alles sein. Demnach arbeitet man bereits an einem „Extraction“-Spin-off. Verraten wurde dies von keinem Geringeren als „Extraction“-Regisseur Sam Hargrave persönlich. In einem Interview mit „Collider“ sagte Hargrave nämlich:

„Hier ist eine Art lustiger Spoiler-Alarm. Wir drehten diese Szene, die mal drin war und dann rausflog, und sie war draußen und sie kam wieder rein – in der Nik davon spricht, dass sie die Strudel zu der Mutter und dem Kind bringt, die im Bett in Wien liegen und wo sie über zweite Chancen reden. Diese Szene war quasi drin, dann war sie wieder draußen. Am Ende aber ließen wir sie drin, weil sie mehrere Bedeutung hat. „

„[…] es deutet durchaus auf einen eigenen Spin-off-Film von ihr und Yaz hin“

Weiter erläuterte er: „Ja, sie spricht über das Kind, aber sie spricht auch über Rake und sie spricht auch über den Sohn. Und wir streuten eine Zeile ein, wo sie mit der Mutter mitfühlt und sagt: ‚Ich weiß, wie es sich anfühlt, ich habe das schon erlebt‘. Es ist subtil, es ist ein Easter Egg, aber es deutet durchaus auf einen eigenen Spin-off-Film von ihr und Yaz hin. Also, werden wir ihrer Geschichte folgen.“

Dies bedeutet, dass man zumindest mal darüber nachdenkt, einen eigenen Film über eine Figur (Yaz) zu machen, die bekanntlich in „Extraction 2“ das Zeitliche gesegnet hat. Offiziell ist hier natürlich noch gar nichts, aber wer weiß. Aufgrund des riesigen Erfolgs von „Extraction“ ist die Chance recht hoch, dass es nach dem dritten Teil und dem Abschluss der Trilogie mögliche Spin-offs geben wird. Wir sind gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.

Quelle: kino.de