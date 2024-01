Regielegende Steven Spielberg: Das ist sein bester Kriegsfilm aller Zeiten – Kriegsfilme gibt es bekanntlich wie Sand am Meer, aber wenn es darum geht, den besten herauszupicken, hat jeder Filmfan vermutlich eine andere Meinung. Für Steven Spielberg, einen der einflussreichsten Filmemacher unserer Zeit, ist die Wahl jedoch klar. Sein Favorit unter den Kriegsfilmen ist ein Klassiker aus den späten 60er Jahren, angeführt von niemand Geringerem als Clint Eastwood.

Steven Spielberg, bekannt für Meisterwerke wie „E.T.“ und „Jurassic Park“, hat sich auch im Genre der Kriegsfilme einen Namen gemacht. Von der Komödie „1941 – Wo bitte geht’s nach Hollywood?“ bis hin zu „Der Soldat James Ryan“ hat Spielberg vor allem mit Letztgenannten selbst ein Kriegsfilmepos geschaffen. Dazu kommt seine Rolle als Produzent der HBO-Serie „Band Of Brothers“. Spielberg kennt sich also aus, wenn es um Filme geht, die die Schrecken und die Heldenhaftigkeit des Krieges darstellen.

Weit weg von den üblichen Kriegsdramen

Doch unter all diesen Filmen hebt Spielberg „Agenten sterben einsam“, inszeniert von Brian G. Hutton im Jahr 1968, als seinen persönlichen Favoriten hervor. Dieser Film, mit Clint Eastwood und Richard Burton in den Hauptrollen, hebt sich von den üblichen Kriegsdramen ab. Der Fokus liegt hier nicht auf einem Anti-Kriegs-Pamphlet, sondern auf spannender und actiongeladener Unterhaltung. „Agenten sterben einsam“ erzählt die Geschichte eines alliierten Sonderkommandos während des Zweiten Weltkriegs.

Die Truppe erhält den Auftrag, einen wichtigen amerikanischen Offizier aus einer von Nazis schwer bewachten Burg in den bayerischen Alpen zu befreien. Die Mission ist gefährlich, und schon bei der Landung in den Bergen gibt es einen tödlichen Zwischenfall. Misstrauen breitet sich unter den Mitgliedern des Kommandos aus, während sie sich den Herausforderungen der Natur und der übermächtigen Nazi-Gegner stellen müssen.

Ein großer Erfolg an den Kinokassen

Interessant ist auch die persönliche Geschichte hinter Richard Burtons Beteiligung am Film. Er entschied sich für die Rolle, um die Söhne seiner damaligen Frau, der Schauspiel-Ikone Elizabeth Taylor, zu erfreuen. Sie wollten, dass er einmal in einem Film mitspielt, den sie sehen dürfen und in dem er nicht stirbt, sondern selbst die Oberhand behält.

Trotz einer eher auf spektakuläre Szenen als auf historische Genauigkeit ausgerichteten Handlung war der Film sowohl beim Publikum als auch an der Kinokasse ein großer Erfolg. Gedreht an Originalschauplätzen, bietet „Agenten sterben einsam“ genau das, was sich Filmfans von einem Kriegsfilm erwarten: Spannung, Action und hervorragende Schauspielkunst.

Quelle: filmstarts.de