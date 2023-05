„Red River“ – Film-Tipp – Das altehrwürdige Western-Genre hat nach all den Dekaden nie seinen Reiz verloren. Das zeigen derzeit Megaerfolge wie die Neo-Westernserie „Yellowstone“ mit Kevin Costner und dessen Serien-Prequels „1883“ sowie „1923“ mit Harrison Ford. Rückblickend tummeln sich in der langen Western-Geschichte so viele unvergessene Kultfilme, wozu auch unbestritten „Red River“ aus dem Jahre 1948 mit den Leinwandlegenden John Wayne und Montgomery Clift zählt.

Ein filmisches Meisterwerk von „Rio Bravo“-Regisseur Howard Hawks, das zu den größten Western aller Zeiten zählt. Eben diesen ikonischen Western-Klassiker gibt es nun in einer unschlagbaren Edition neu für das Heimkino. Capelight Pictures haben „Red River“ nun in einer 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook veröffentlich, die keine Fan-Wünsche offenlässt. Das Mediabook beinhalt den Kultfilm auf Blu-ray und DVD sowie eine Bonus-Blu-ray.

Western-Abenteuer neu erleben

Enthalten ist „Red River“ sowohl in drei verschiedenen Fassungen als auch in zwei deutschen Synchronfassungen. Hierbei sind die bekannte Langfassung des Western-Klassikers wie auch die kürzere Original-US-Kinofassungs-Edition erstmals in Deutschland neu restauriert in HD enthalten. Obendrauf gibt es die kolorierte TV-Fassung in SD zu sehen. „Red River“-Fans können somit mitreißende Western-Abenteuer in brillanter Bild- und Tonqualität neu erleben.

Diesbezüglich wollen wir ganz besonders die kolorierte Version hervorheben, die trotz SD-Qualität überaus gelungen ist. Abgerundet wird dieses Mediabook von einem 34-seitigen Booklet sowie tollem Bonusmaterial, wozu auch eine eigens für dieses Mediabook neu produzierte Dokumentation zur Entstehungsgeschichte des Films gehört. Für alle, die Western-Nachholbedarf haben, nachfolgend der Plot zu „Red River“.

Das ist „Red River“

Um die Ranch vor dem Ruin zu retten, müssen der Viehzüchter Thomas Dunson und sein Ziehsohn Matt Garth Tausende Rinder von Texas nach Missouri treiben, wo sich die Tiere zu Geld machen lassen. Das gigantische Unterfangen, das durch gefährliches Land und den berühmten Red River führt, ist ein Kraftakt für Mensch und Tier. Dunson wird zunehmend zum Tyrannen, der seinen Leuten unterwegs alles abfordert.

Aufgeben ist untersagt! Es kommt zu einem Streit zwischen Matt und ihm, der beide Männer entzweit – bis sie sich in einem der berühmtesten Showdowns der Filmgeschichte wieder gegenüberstehen.

„Red River“ 3-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Capelight Pictures) – VÖ: 28. Apr. 23