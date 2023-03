„Red Eye“ – Film-Tipp – Mittlerweile hat der Thriller von Horror-Altmeister Wes Craven ganze 18 Jahre auf dem Buckel. Nach all den Jahren nach der Erstveröffentlichung 2005 gehört „Red Eye“ mit Rachel McAdams und Cillian Murphy in den Hauptrollen heute zu den unvergessenen Klassikern des Thriller-Genres. Kein Wunder, denn in diesem mitreißenden Streifen wird das Wort Nervenkitzel mit ganz dicken Lettern geschrieben.

Für alle Fans und Thriller-Neuentdecker gibt es nun die Rückkehr von „Red Eye“ ins Heimkino. Denn Wes Cravens Thriller erscheint erstmals in bester Bild- und Tonqualität als 4K UHD und auf Blu-ray. Damit ist alles vorbereitet für einen neuerlichen Trip in die Lüfte. Denn in „Red Eye“ geht es für Lisa Reisert ins Flugzeug, auch wenn sie das Fliegen generell hasst. Und hätte sie vorher gewusst, dass dieser Nachtflug zu einem wahren Horrortrip wird, wäre sie sicherlich am Boden geblieben.

Horrortrip im Flieger

Der Albtraum beginnt für Lisa schon recht früh. Denn noch bevor der Flieger die eigentliche Flughöhe erreicht, offenbart ihr eigentlich so netter Sitznachbar Jackson sein wahres Gesicht. Er gehört nämlich zu einer Gruppe, die einen einflussreichen Politiker ermorden will. Das Doofe für Lisa ist hierbei, dass ausgerechnet sie der Schlüssel zum Erfolg dieses Anschlags ist. Hinzu kommt das Problem, dass wenn sie sich weigert mitzumachen, die Gangster ihren Vater erschießen wollen.

„Red Eye“ schafft es bei diesem Plot, den Spannungsbogen bis zum Ende zu ziehen. Denn umso näher der Flieger dem Ziel kommt, umso schwieriger wird es für Lisa, den teuflischen Plan der Gangster noch durchkreuzen zu können. Wes Craven ist hier wahrlich ein wirklich fesselnder Thriller gelungen. Auch, weil er ein tolles Gespür für Tempo und Spannungsmomente beweist.

Nervenkitzeln bis zum Anschlag

Zwar fängt der Streifen recht gediegen an, doch mit zunehmender Spieldauer wird an der Drama- und Thrill-Schraube gedreht. Hinzu kommt, dass eben gerade Rachel McAdams und Cillian Murphy hier schauspieltechnisch vollends abliefern und sich dabei ein spannendes Psychoduell liefern, das zum Ende wunderbar actionreich wird.

Deshalb können wir allen Thriller-Fans diesen Genre-Klassiker in der nun aufpolierten 4K UHD-Fassung nur wärmstens ans Herz legen. Denn „Red Eye“ liefert Nervenkitzel bis zum Anschlag.

„Red Eye“ 4K Ultra HD (Paramount Pictures) – VÖ: 23. Mrz. 23