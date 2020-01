Autor: Bernhard Trecksel

21 Filme von Studio Ghibli bald bei Netflix – Für Anime-Fans, die sich im Besitz einer Netflix-Mitgliedschaft befinden, gibt es tolle Neuigkeiten zu vermelden: Der Streaming-Gigant hat sich die Rechte am fast vollständigen Katalog der Filme der berühmten Ghibli-Filme gesichert. Ganze 21 der 22 Anime-Klassiker des Studios mit Weltruhm werden somit bei Netflix außerhalb von Nordamerika und Japan zu sehen sein.

Einen Wermutstropfen hat das Ganze: Der Antikriegsklassiker „Die letzten Glühwürmchen“ fehlt in dem Reigen, doch sonst ist eine Vielzahl der Klassiker aus der Feder von Hayao Miyazaki dabei. In satten 28 Sprachen werden die Filme untertitelt und – so noch nicht geschehen – auch in 20 Sprachen synchronisiert. Dies geht aus einem Bericht des „Hollywood Reporter“ hervor.



Auf die folgenden Termine mit Filmen dürft ihr euch freuen, ab dann sind sie bei Netflix verfügbar:



1. Februar 2020

• Das Schloss im Himmel (1986)

• Mein Nachbar Totoro (1988)

• Kikis kleiner Lieferservice (1989)

• Tränen der Erinnerung - Only Yesterday (1991)

• Porco Rosso (1992)

• Flüstern des Meeres - Ocean Waves (1993)

• Die Chroniken von Erdsee (2006)

1. März 2020

• Nausicaä aus dem Tal der Winde (1984)

• Prinzessin Mononoke (1997)

• Meine Nachbarn die Yamadas (1999)

• Chihiros Reise ins Zauberland (2001)

• Das Königreich der Katzen (2002)

• Arrietty - Die wundersame Welt der Borger (2010)

• Die Legende der Prinzessin Kaguya (2013)

1. April 2020

• Pom Poko (1994)

• Stimme des Herzens - Whisper of the Heart (1995)

• Das wandelnde Schloss (2004)

• Ponyo - Das große Abenteuer am Meer (2008)

• Der Mohnblumenberg (2011)

• Wie der Wind sich hebt (2013)

• Erinnerungen an Marnie (2014)

An der Filmographie lässt sich ablesen, wie beliebt die Filme des 1985 begründeten Anime-Studio sind, nicht zuletzt wegen seiner wegweisenden Kunst gilt Filmemacher Hayao Miyazaki auch als Papst des Genres. Ob die Märchen aus dem Hause Ghibli auch für euch etwas sind, könnt ihr schon bald selbst bei Netflix herausfinden.