Rebel Moon: Gewaltiger Sci-Fi-Blockbuster enthüllt – Bei der gamescom, der größten Messe für Spiele und Entertainment, hat Star-Regisseur Zack Snyder, die Katze aus dem Sack gelassen. Er präsentierte sein Sci-Fi-Epos „Rebel Moon“ und hatte sogar einen coolen Teaser-Trailer im Gepäck. Mit „Rebel Moon: Kind des Feuers“ will Snyder sein eigenes Science-Fiction-Universum erschaffen, das an den Klassiker „Star Wars“ erinnert.

Als eine friedliche Kolonie am Rande einer Galaxie von den Truppen einer tyrannischen Übermacht bedroht wird, ist die geheimnisvolle Fremde Kora (Sofia Boutella) ihre einzige Hoffnung. Kora rekrutiert eine Truppe von Rebellen bestehend aus Außenseitern, Aufständischen, Landleuten und Waisen aus unterschiedlichen Welten, um sich mit ihr dem unmöglichen Kampf gegen die Mutterwelt zu stellen.

Starbesetzter SciFi-Blockbuster

Ihr gemeinsames Ziel: Wiedergutmachung und Rache. Im Schatten einer übermächtigen Welt entspringt ein Kampf um das Schicksal der Galaxie, in dessen Verlauf sich eine neue heldenhafte Armee zusammenfügt. Die Hauptrollen sind mit Stars wie Sofia Boutella aus „Kingsman“ und Michiel Huisman aus „Game of Thrones“ besetzt. Dazu gesellen sich unter anderem Djimon Hounsou als General Titus und weitere Rebellen gespielt von Charlie Hunnam und Doona Bae.

Sogar Anthony Hopkins gibt einem Roboter seine Stimme. Weil der Film ursprünglich drei Stunden lang sein sollte, hat man beschlossen, „Rebel Moon“ auf zwei Filme zu splitten. Der erste Teil „Kind des Feuers“, kommt am 22. Dezember 2023 zu Netflix und einigen ausgewählten Kinos, während Teil zwei „Die Narbenmacherin“ dann am 19. April 2024 folgt. Für alle Sci-Fi-Fans und Freunde epischer Space-Abenteuer könnte „Rebel Moon“ ein echtes Highlight werden.

Mit Snyder am Ruder und einem hochkarätigen Cast an Bord dürfte die Reise in die Galaxie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Streicht euch also den Termin dick in den Kalender und holt euch einen ersten Eindruck mit dem über dreiminütigen Teaser-Trailer zu „Rebel Moon“.