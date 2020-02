Ready or Not – Film-Kritik

Autor: Erik Rössler

„Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot“ – Film-Kritik – Freunde des Hide & Seek, macht euch bereit für die abgefahrene und blutige Brautjagd in „Ready or Not“. Richtig gelesen, in diesem tödlichen Versteckspiel gibt es die geballte Ladung an feucht-fröhlichem Blutvergießen. In diesem Film wird das Eheversprechen „Bis dass der Tod uns scheidet“ zur Realität in einer wahren Hochzeitsnacht des Grauens.

„Ready Or Not“ – der Titel des Streifens ist zugleich das Stichwort für Grace, die frischgebackene Ehefrau von Alex Le Domas. Denn dessen reiche, exzentrische Familie hat eine altehrwürdige Tradition, die ein kurioses und mörderisches Spiel beinhaltet. So wird Grace von ihrer neuen Familie gejagt und muss es schaffen, bis Sonnenaufgang zu überleben. Doch daraus entwickelt sich schlussendlich ein tödliches Game, in dem jeder um sein Überleben kämpft.

Die Regisseure Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin („Devil`s Due – Teufelsbrut“, „V/H/S“) haben hier das Rad nicht neu erfunden, aber dennoch einen herrlich schwarzhumorigen Film inszeniert. Denn das wilde Blutbad bietet neben Action und bluttriefenden Fights auch jede Menge Spaß. Daher offenbart sich „Ready Or Not“ als unterhaltsamer Hybrid aus spannendem Horror-Thriller und amüsanter Horrorkomödie.

Sobald es losgeht mit der Jagd, gibt es reichlich Tempo mit zahlreichen lustigen, aber eben auch überaus brutalen Szenen. Das alles mit einem namhaften Cast. So sind unter anderen Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny sowie Andie MacDowell zu sehen. Der Streifen punktet natürlich auch mit seiner herrlich verrückten Geschichte. Klar, das ist schon alles recht durchgeknallt und auch die Charaktere sind alle etwas drüber, aber genau deshalb ist dieses Hide & Seek auch überaus erfrischend anzuschauen.

„Ready or Not“ dürfte daher jeden Genrefan mit reichlich Kurzweil versorgen und ist definitiv ein Heimkino-Tipp für die nächsten Winterabende. In diesem Sinne … Auf die Plätze, fertig, tot!

Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot (20th Century Fox Home Entertainment) – VÖ: 6. Feb. 20