Reacher: Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht – Auf Amazon Prime Video konnte die Action-Serie „Reacher“ große Erfolge feiern. Daher war die Ankündigung zu einer zweiten Staffel nicht verwunderlich. Die Serie, basierend auf den Romanen von Lee Child, hat sich seitdem eine treue Zuschauerschaft aufgebaut, die nun sehnsüchtig auf die Fortsetzung wartet. Nun können sich Fans daher auf den ersten Trailer zur neuen zweiten Staffel von „Reacher“ freuen.

Darüber hinaus gibt es nun auch einen Starttermin: Ab dem 15. Dezember 2023 kehrt Ritchson in seiner Paraderolle zurück zum Streaming-Dienst von Amazon. In der nächsten Staffel wird die Geschichte des eindrucksvollen Ex-Militär-Cops Jack Reacher, verkörpert durch Alan Ritchson, weitererzählt. In der zweiten Staffel nimmt man sich indes der Handlung des Romans „Trouble“ an.

Hilferuf eines alten Kameraden

Neben Alan Ritchson als Reacher erhält in Staffel zwei auch Maria Sten, bekannt als Frances Neagley, eine bedeutendere Rolle und verspricht, die Dynamik der Handlung zu intensivieren. Während die zweite Staffel von „Reacher“ die Reise des titelgebenden Charakters fortsetzt, stößt Jack Reacher auf ein mysteriöses Ereignis. Denn alles beginnt mit einer unerklärlichen Überweisung auf seinem Bankkonto, die sich als verzweifelter Hilferuf eines alten Kameraden entpuppt.

Gemeinsam mit Frances Neagley beginnt Reacher, das Verschwinden seines ehemaligen Teammitglieds zu untersuchen, was sie gegen einen mächtigen Gegner stellt. Die zweite Staffel knüpft nahtlos an die Ereignisse der ersten Staffel an und verspricht, eine spannende Reise voller Geheimnisse und Nervenkitzel. Die neue Staffel besteht aus insgesamt acht Episoden.

Rosige Zukunft für „Reacher“

Fans der Serie können sich auf wöchentliche Episoden freuen, die jeden Freitag exklusiv auf Amazon Prime Video erscheinen werden, bis zum großen Staffelfinale am 19. Januar 2024. Darüber hinaus bleibt mit einer Fülle von Romanvorlagen von Lee Child die Zukunft der Serie natürlich vielversprechend. Auch wenn die chronologische Reihenfolge der Buchvorlagen nicht stringent eingehalten wird und jede Geschichte für sich steht, bietet das umfangreiche Werk von Child genügend Material für weitere Staffeln, die die Zuschauer fesseln könnten.

Derzeit bleibt es spannend, welche Wendungen und Abenteuer Jack Reacher in der Welt von Amazon Prime Video in der zweiten Staffel des Action-Megahits erleben wird.

Quelle: filmstarts.de