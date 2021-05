„Raya und der letzte Drache“ – Film-Kritik – Mit „Raya und der letzte Drache“ steht das nächste Highlight von den Walt Disney Animation Studios für das Heimkino auf der Matte. Einmal mehr gibt es ein Abenteuer für Jung und Alt, das einem noch lange nach dem Abspann im Kopf herumspuken wird.

In „Raya und der letzte Drache“ lebten vor langer Zeit in Kumandra Menschen und Drachen in völliger Harmonie zusammen. Aber als finstere Monster, die sogenannten Druun, das Land bedrohten, opferten sich die Drachen, um die Menschheit zu retten. Jetzt, 500 Jahre später, sind dieselben düsteren Wesen zurückgekehrt und das Schicksal von Kumandra liegt in den Händen einer einzigen Kriegerin: Raya.

Fantastische magische Welt

Um die Druun endgültig aufzuhalten, muss sie den letzten verbliebenen Drachen aufspüren. Während ihrer aufregenden Reise stellt Raya jedoch fest, dass es mehr als nur Drachenmagie braucht, um die Welt zu retten. Und damit Willkommen zu einem Animationsstreifen, in dem Fans in eine fantastische magische Welt abtauchen werden.

Mit einem durchweg fesselnden Abenteuer, das teils mit verblüffend realistischer Animationskunst brilliert. Das alles natürlich nicht ohne den beliebten Humor, der im Film aber immer pointiert eingesetzt wird, ohne zu klamaukig zu werden. Was ebenso gut gefällt, ist die große Emotionalität des Streifens, der einen berührt, aber auch an vielen Stellen nachdenklich stimmt.

Animationsmagie und Heldenreise

Denn diese mitreißende Reise mit der ziemlich coolen Kriegerin Raya steht im Mittelpunkt einer tiefgründigen Geschichte, in der es auch um Hoffnung, das Miteinander und die wahren Belange des Lebens geht. Zudem begeistert der Mix aus der klassischen Disney-Animationsmagie gepaart mit der Kultur Südostasiens sowie einer klassischen Heldenreise.

Das funktioniert auf die gesamte Spielfilmlänge prächtig – und zwar von der ersten Minute an. „Raya und der letzte Drache“ macht am Ende alles richtig und bietet starke Bilder, reichlich Spannung und enorm viel Herz. Hier wartet große Unterhaltung auf die ganze Familie. Darüber hinaus ist Disney hier ein Animationsstreifen gelungen, der ein gewaltiges Potenzial besitzt, mit dem er problemlos in die oberste Disney-Kategorie der Kultfilme aufsteigen kann.



Raya und der letzte Drache (Disney) – VÖ: 27. Mai. 21