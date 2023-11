Kultserie erscheint in limitierten 4K Special Editions

Raumpatrouille Orion: Kultserie erscheint in limitierten 4K Special Editions – Für Liebhaber von Science-Fiction ist es bald ein ganz besonderes Heimkino-Schmankerl. Denn „Raumpatrouille Orion“, die legendäre TV-Serie aus dem Jahr 1966, erlebt ein spektakuläres Comeback. Dieses Mal in einer aufwendig restaurierten 4K-Version, die ab dem 7. Dezember 2023 in Form von limitierten 4-Disc-Special-Editionen erhältlich sein wird.

Fans der Kultserie dürfen sich hierbei auf ein einzigartiges Erlebnis freuen. Die Restaurierung hat sowohl Bild als auch Ton auf ein neues Niveau gehoben. Alle sieben Episoden der legendären Sci-Fi-Serie, einschließlich des Producer's Cut „Rücksturz ins Kino“ aus dem Jahr 2003, werden in voller Länge präsentiert. Dieses galaktische Abenteuer wird in drei verschiedenen Formaten angeboten: als Blu-ray Mediabook, 4K UHD Mediabook und DVD-Schuber. „Raumpatrouille Orion“ entführt uns ins Jahr 3000.

Spannende Abenteuer mit der Crew des Raumschiffs Orion

In einer Zeit, in der eine mächtige Weltraumflotte die Menschheit und ihre Kolonien im All vor interstellaren Bedrohungen schützt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Crew des Raumschiffs Orion unter dem Kommando von Commander McLane. Ursprünglich wegen befehlswidrigen Verhaltens zur Raumpatrouille degradiert, erlebt die Crew unerwartet spannende Abenteuer.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Figur der Sicherheitsoffizierin Tamara Jagellousk, die als Aufpasserin der Crew beigetreten ist. Seit ihrer Erstausstrahlung am 17. September 1966 hat sich „Raumpatrouille Orion“ zu einer der bedeutendsten deutschen Science-Fiction-Serien entwickelt. Sie zeichnet sich durch ein beeindruckendes Schauspieler-Ensemble mit Namen wie Dietmar Schönherr, Eva Pflug und Wolfgang Völz aus.

Neuerscheinungen für alle Fans und Sammler

Die Serie war damals bereits ihrer Zeit voraus, insbesondere durch ihre Spezialeffekte und die einzigartige Atmosphäre, die sie schuf. Sie gilt als Meilenstein in der Geschichte des deutschen Fernsehens und hat eine treue Fangemeinde. Neben der beeindruckenden visuellen und auditiven Qualität der Serie bieten die Special-Editionen übrigens auch noch reichhaltiges Bonusmaterial.

Hinzu kommt ein 28-seitiges Booklet, welches Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe der Serie gibt. Fans und Sammler werden dementsprechend recht sicher von der Fülle an Zusatzinformationen und Einblicken in die Welt von „Raumpatrouille Orion“ begeistert sein.