„Raumpatrouille Orion“ – Kritik – Sci-Fi-Fans alter Genre-Klassiker, bitte anschnallen. Denn ab sofort gibt was richtig Cooles für euer Heimkino: „Raumpatrouille Orion“, die legendäre TV-Serie von 1966, feiert ihr mega Comeback. Und zwar in einer aufgemotzten 4K-Version, die ihr jetzt für den Sci-Fi-Spaß als limitierte 4-Disc-Special-Edition oder im 4K UHD Mediabook erwerben könnt. Alternativ gibt es „Raumpatrouille Orion“ auch als Blu-ray Mediabook und auf DVD.

Die Macher haben die Kultserie in Bild und Ton so aufgepeppt, dass alles auf einem ganz neuen Level ist. Ihr bekommt alle sieben Episoden, inklusive des Producer's Cut „Rücksturz ins Kino“ von 2003, in voller Länge. „Raumpatrouille Orion“ nimmt euch mit auf eine Reise ins Jahr 3000. Dort warten die spannenden Abenteuer mit der Crew des Raumschiffs Orion. Die Story spielt in einer Zukunft, in der eine mächtige Weltraumflotte die Menschheit und ihre Kolonien gegen interstellare Gefahren verteidigt.

Meilenstein des deutschen Fernsehens

Im Zentrum des Ganzen steht Commander McLane und seine Crew, die eigentlich strafversetzt wurde, aber dann die wildesten Dinge erlebt. Besonders legendär ist die Figur der Sicherheitsoffizierin Tamara Jagellousk, die als Aufpasserin zur Crew stößt. Seit ihrer Erstausstrahlung hat sich „Raumpatrouille Orion“ zu einer der Top-Sci-Fi-Serien in Deutschland gemausert.

Mit Schauspielern wie Dietmar Schönherr, Eva Pflug und Wolfgang Völz war die Serie schon damals richtig stark besetzt. Die Serie war ihrer Zeit weit voraus, vor allem mit ihren Spezialeffekten und der einzigartigen Stimmung, die sie erzeugt hat. Sie gilt als Meilenstein des deutschen Fernsehens und hat eine riesige Fangemeinde. Die Special-Editions kommen übrigens mit jeder Menge Extras, einschließlich eines 28-seitigen Booklets, das euch Einblicke in die Entstehung und Hintergründe der Serie gibt.

Also Fans, Sammler und Nostalgiker mit der Neuauflage von „Raumpatrouille Orion“ fürs Heimkino könnt ihr wahrlich ncihts falsch machen.

Raumpatrouille Orion (Eurovideo) – VÖ: 07. Dez. 23