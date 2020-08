Ratched: Trailer zeigt neue Psycho-Serie mit der berühmten Krankenschwester – Eine Figur aus einem der größten Filmklassiker aller Zeiten erhält nun eine Serien-spinoff. Schwester Mildred Ratched war es, die in „Einer flog über das Kuckucksnest“ Jack Nicholson und den anderen Patienten das Leben im Sanatorium zur Hölle machte. Hier ist der Trailer zu „Ratched“.

Die titelgebende Hauptrolle wird von Sarah Paulson gespielt, die Fans von „American Horror Story“ kennen könnten. Ab dem 18. September wird sie in „Ratched“ in den vierziger Jahren als junge Frau ihren Dienst im Sanatorium im nördlichen Kalifornien antreten.

Dort haben in dieser Zeit neue und verstörende Experimente am menschlichen Verstand ihren Anfang genommen. Anfangs ist Mildred Ratched höchst interessiert daran, das amerikanische Gesundheitssystem zu infiltrieren und diesen Ungerechtigkeiten gegenüber unschuldigen Menschen auf den Grund zu gehen.

Doch mehr und mehr verändert sie sich selbst – und die Dunkelheit in ihr kommt durch die Dinge, die sie dort erlebt, endgültig zum Vorschein. So entsteht in der Serie „Ratched“ die kalte, unnahbare Frau, die uns in „Einer flog über das Kuckucksnest“ begegnete.

