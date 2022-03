Rambo vs. Rocky

Rambo vs. Rocky: Sylvester Stallone verrät, wer gewinnen würde – Rocky Balboa hatte in seiner Box-Karriere schon wahre Brocken vor der Brust, allen voran und unvergessen natürlich Ivan Drago und James „Clubber“ Lang. Doch schon immer fragten sich Fans, was eigentlich wäre, wenn Rocky auf Vietnamkriegsveteran und Ein-Mann-Armee Rambo treffen würde.

Beides Kult-Charaktere der Filmgeschichte, beide gespielt von Sylvester Stallone – der auf ewig direkt mit den zwei ikonischen Figuren verbunden werden wir. Nun meldete sich Sly zu Wort und gab die Antwort darauf, wer seiner Meinung nach ein derartig kolossales Aufeinandertreffen gewinnen würde. Mit einem überraschenden Ergebnis.

So beschäftigte sich Stallone auf seinem Instagram-Konto mit der Frage, die ihm zuvor ein Fan gestellt hatte: Wer in einem Kampf seiner bekanntesten Filmcharaktere als Sieger hervorgehen würde. Stallones Antwort:

„Sogar ich würde dafür bezahlen, diesen Kampf zu sehen. Wenn sich zwei Männer auf der Straße treffen und ohne Regeln aufeinander losgehen, glaube ich, dass das Ergebnis so aussehen würde: Wenn die Kämpfer aufrecht bleiben würden, würde Rocky gewinnen. Seine Körpertreffer und rechten Haken würden Rambo schließlich besiegen. Wenn der Kampf auf den Boden geht, wird Rambo in einem blutigen, brutalen Kampf bis zum Ende siegen.

Wenn ich dieses Szenario noch einmal überdenke, glaube ich, dass Rocky beim ersten Kontakt, da sie nicht im Regen, sondern im Freien kämpfen werden, im Grunde ein Straßenkampf, die ersten fünf oder sechs Schläge landen wird. Wenn dies Rambo nicht außer Gefecht setzt, was ich nicht glaube, es sei denn, er wird sauber erwischt, wird Rambo seine Fähigkeiten voll ausspielen, was bedeutet, dass er unglaublich bösartige Angriffe auf die Augen, die Kehle und jeden verletzlichen Teil des Körpers ausführen wird, was schließlich dazu führt, dass er zu Boden gezogen und höchstwahrscheinlich zerfleischt wird.

Andererseits ist Rocky unglaublich widerstandsfähig und auch am Boden ziemlich gut!!! Das ist meine Meinung in dieser fiktiven Welt. Das Endergebnis ist, dass keiner der beiden Männer je wieder derselbe sein wird.“

Somit kürt Stallone keinen wirklichen Sieger und lässt es offen. Wobei ein Unentschieden auch eher langweilig wäre. Wer würde denn euerer Meinung nach siegen – Rocky oder Rambo?