Es wird mal wieder Zeit für eine neue Runde unserer Reihe „Film-Trailer von damals“. Dieses Mal haben wir den originalen Trailer eines echten Action-Klassikers herausgesucht. Ein Männer-Streifen, den jeder kennt – Rambo (First Blood) aus dem Jahre 1982.



Der erste Teil um John J. (James) Rambo gehört ohne Frage zu den besten Filmen mit Sylvester Stallone. Ein Kultfilm, der diese Bezeichnung wirklich verdient. Erstmals wurde die One-Man-Army-Action von Regisseur Ted Kotcheff am 6. Januar 1983 in den deutschen Kinos gezeigt.

Das große Face-off zwischen Vietnamveteran und Ein-Mann-Killermaschine John Rambo und Sheriff Teasle ist das Nonplusultra des 80er Actionkinos. „Rambo“ ist vor allem einer dieser besonderen Filme, die man sich hundertfach anschauen kann und immer wieder so begeistert ist wie beim allerersten Mal.



DER Männerstreifen schlechthin mit Sylvester Stallone, der mehr Testosteron und Adrenalin ausschüttet als eine Herde wildgewordener Bullen. Selbst nach über 36 Jahren „First Blood“ kracht und scheppert es in den Wohnzimmern, sobald Rambo sein Messer zückt und sich im Wald seine Opfer sucht!

Vor allem ist Stallone die Rolle des John Rambo mit rotem Stirnband, Armee-Überlebensmesser und unbändigem Kampfeswillen einfach auf den Leib geschneidert. Zeitlich erschuf er damit auch eine ikonische Heldenfigur, die Filmgeschichte geschrieben hat.



Der einsilbige Kriegsveteran ist schlicht die perfekte Inkarnation eines wahren Actionhelden. Wir schauen noch mal auf den originalen Trailer von damals und klatschen vor Begeisterung in die Hände!