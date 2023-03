Rambo 6: Sylvester Stallones Pläne zur Action-Reihe – Seit dem ikonischen ersten „Rambo“-Film 1982 gab es vier weitere Teile rund um die One-Man-Army. Und Action-Kanone Sylvester Stallone ließ in den letzten Jahren immer wieder durchschimmern, dass mit dem fünften Film noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein könnte. Seitdem brodelte die Gerüchteküche, dass es tatsächlich noch einen sechsten Film geben könnte – oder gar eine „Rambo“-Serie.

Im letzten Jahr hatte Sylvester Stallone in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ verraten, dass er zuversichtlich sei bezüglich eines sechsten „Rambo“-Teils. Allerdings nicht so, wie sich das Fans eventuell wünschen würden. Denn auf die Frage, ob es ein Streaming-Projekt sein werde, antwortete Sly recht deutlich: „Ich glaube, es wird passieren.“

Der junge Rambo

Einen Haken scheint es dabei jedoch zu geben. So sollen die Verantwortlichen eine andere Idee verfolgen als Stallone selbst. Im Interview verrät der Hollywood-Titan, dass er gerne im neuen Film gezeigt hätte, wie der legendäre Vietnam-Veteran zu John Rambo wird. Es sollte ein Prequel werden, das weit vor den Geschehnissen spielen sollte, die man aus der Reihe kennt.

Nämlich zu jener Zeit, da man Rambo als Captain eines Football-Teams kennenlernt, der jedoch mitten in den Vietnamkrieg geworfen und dort durch die Grauen des Krieges zum bekannten einsilbigen Einzelkämpfer wird. Eine Idee, die zweifelsohne ihren Reiz birgt und welche die Fans sicherlich feiern würden. Doch die Macher des neuen „Rambo“-Projekts sehen das neue Format eher in der Gegenwart.

Letzter Rambo-Film als Serien-Vorbereiter

Dort soll der verdiente John J. Rambo letztendlich, noch mal gespielt von Stallone selbst, den Weg für eine Serie ebnen. Er soll also den Staffelstab an einen neuen zukünftigen Helden übergeben, für den er im Film dann wohl als Mentor fungieren dürfte.

Egal welcher Idee man nun nachgeht, „Rambo 6“ ist ganz sicher nicht aus der Welt und wenn es am Ende doch so kommt, dann dürfte die Kultfigur „Rambo“ dennoch doch filmisch weiterleben und wenn es in einer Serie sein wird. Wir sind jedenfalls mächtig gespannt, ob wir Stallone noch mal ein letztes Mal in seiner Paraderolle sehen werden, oder ob vielleicht doch ein jüngerer Darsteller in die Rolle des John Rambo schlüpfen wird.