Rambo 6: Sylvester Stallone träumt von einem Prequel – Seit dem legendären Kultstreifen „Rambo“ aus dem Jahre 1982 gab es vier weitere Filme rund um die One-Man-Army. Nach dem letzten Teil „Rambo: Last Blood“ ließ Action-Kanone Sylvester Stallone in den letzten Jahren immer wieder durchschimmern, dass mit dem fünften Film noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein könnte.

Seither brodelte die Gerüchteküche, dass es tatsächlich noch einen sechsten Film geben könnte – oder gar eine „Rambo“-Serie. Im Rahmen des Toronto International Film Festivals äußerte sich Stallone zur Möglichkeit eines weiteren Films in der „Rambo“-Reihe. Dabei machte er klar, dass er dieses Kapitel für sich persönlich als abgeschlossen ansieht. Stallones Worte lassen wenig Spielraum für Interpretation:

„Rambo, ich könnte ihn in Ruhe lassen. Er ist so gut wie fertig, auch wenn sie einen weiteren Film machen wollen. Aber wogegen kämpfen? Arthritis?“

Interessanterweise teilt Stallone jedoch die Idee eines möglichen Prequels, welches den jungen Rambo vor seinem Einsatz in Vietnam beleuchten würde. Stallone meinte, er könne sich vorstellen, den Film wie eine Ken-Burns-Dokumentation aufzuziehen, die den jungen, optimistischen Rambo ins Zentrum stellt. Diese Vision scheint aber nicht mit den Plänen der Filmproduzenten übereinzustimmen.

Im Detail sinnierte Stallone im Interview mit „The Hollywood Reporter“ über seine Idee: „Ich wollte es wie einen Ken-Burns-Dokumentarfilm über Vietnam aufziehen, in dem man den jungen Rambo – diesen aufgeschlossenen Kerl, der American-Football-Kapitän ist – dorthin schickt; und man sieht dann, warum er zu Rambo wird. Aber was sie machen wollen, ist eine moderne Geschichte, in der ich die Fackel weiterreiche. Das ist schon sehr weit fortgeschritten.“

„Rambo“-Zukunft ungewiss

Trotz Stallones klarer Worte bleibt die Zukunft der „Rambo“-Reihe ungewiss. Es scheint, als ob die Produzenten dennoch an der Idee eines weiteren Films arbeiten, der im Stil von „Creed – Rocky’s Legacy“ gestaltet sein könnte. Dabei stellt sich natürlich die Frage, was genau in einer solchen Fortsetzung oder Übernahme der Rolle erzählt werden könnte.

