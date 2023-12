Ralph Macchio und Jackie Chan: Neuer „Karate Kid“- Crossover-Film hat einen Kinostart – Fans dürfen sich kräftig die Hände reiben, denn ein neuer Film aus dem beliebten „Karate Kid“-Franchise hat einen Kinostart. Es handelt sich hierbei um ein Crossover, das die Welten von „Karate Kid“ und „Cobra Kai“ miteinander verschmelzen lässt. Im Mittelpunkt steht zudem die Rückkehr zweier großer Namen: Ralph Macchio und Jackie Chan.

Bereits in den 1980er Jahren eroberte „Karate Kid“ mit Ralph Macchio und seinem Lehrmeister Pat Morita die Herzen der Kinobesucher. Ein Remake folgte im Jahr 2010 mit Jackie Chan in der Rolle des Mentors. Der Erfolg dieser Neuauflage war gemischt, doch die Leidenschaft für die Geschichte blieb ungebrochen. Mit der Serie „Cobra Kai“ wurde das Universum von „Karate Kid“ in der Neuzeit weitererzählt und wurde zu einem Serien-Hit auf Netflix.

Für den neuen Film wird indes ein neuer „Karate Kid“ über ein globales Casting gesucht, wobei der Fokus auf einem jungen Nachwuchstalent chinesischer Abstammung liegt. In der Rolle des Li Fong, einem Teenager zwischen 15 und 17 Jahren, soll diese neue Figur das Erbe von „Karate Kid“ weitertragen. Spannend dabei ist, dass sowohl Ralph Macchio als auch Jackie Chan als Lehrmeister fungieren werden.

Details zur genauen Handlung sind noch rar, aber die Vorstellung, beide Mentoren in Aktion zu sehen, begeistert die Fans bereits jetzt. Bisher sind nur Ralph Macchio und Jackie Chan als Teil des Casts bestätigt. Ob weitere Stars aus den „Karate Kid“-Filmen oder der „Cobra Kai“-Serie erscheinen werden, bleibt abzuwarten. Ebenso spannend ist die Frage, ob Jaden Smith, bekannt aus dem 2010er Remake, seine Rolle wieder aufnehmen wird.

Die Regie des neuen „Karate Kid“-Films liegt in den Händen von Jonathan Entwistle, bekannt durch „The End of the F***ing World“, während das Drehbuch von Rob Lieber, dem Schöpfer von „Peter Hase“, stammt. Geplant ist hierbei der Kinostart für den 13. Dezember 2024. Ein Blick in die Zukunft

Quelle: kino.de