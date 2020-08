Wer sich für finstere Zukunftsvisionen und Warnungen vor zu viel Einfluss der Technologie auf die Menschheit begeistert, sollte die neue Serie „Raised by Wolves“ im Hinterkopf behalten. Die dreht sich um eine neue Generation von Kindern, die nach dem Ende der bisherigen Menschheit bei Androiden aufgewachsen ist. Hier der erste Trailer zur Serie, die von Ridley Scott produziert wurde.

Da die Menschheit in „Raised by Wolves“ ihren Untergang kommen sieht, konzipiert sie zwei Androiden. Deren Aufgabe: als Elternersatz einer neuen Generation zu fungieren und so den Homo sapiens zu erhalten. Doch von allen Seiten drohen den Kindern dieser Postapokalypse tödliche Gefahren. Eine Gruppe von fremden Erwachsenen greift an, rreligiöse Konflikte schwelen.

Zudem haben es zu allem Überfluss auch noch blutrünstige Geschöpfe auf die Kleinen abgesehen – kurz: ein idealer Stoff für Ridley Scott und seine Liebe zu großen Scifi-Themen Marke „Alien“ und „Blade Runner“. Sein Leben lang scheint diesen Mann nur ein Sujet zu bewegen: die Frage, was denn nun eigentlich die Identität des Menschen ausmacht. Das wirkt auch hier nicht anders.

So begeistert scheint der Mann von dem Stoff zu sein, dass er nicht nur die Serie als Ausführender Produzent begleitet, sondern sich auch nicht nehmen ließ, die ersten beiden Folgen von insgesamt zehn Staffeln selber zu drehen. „Raised by Wolves“ soll dabei in den USA bereits am 3. September auf dem Streamingdienst HBO Max anlaufen.

Wann und in welcher Form die Serie auch im deutschsprachigen Raum auf die Schirme wandert, steht noch nicht fest – es wirkt aber ziemlich wahrscheinlich, dass sie bei Sky gezeigt werden könnte, wie viele andere HBO-Formate auch.

Quelle: filmstarts.de