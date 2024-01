Race For Glory: Trailer zum neuen Rennsport-Actioner – Mit Spannung erwartet, verspricht „Race For Glory: Audi Vs Lancia“ eine mitreißende Darstellung einer wahren Sportgeschichte. Der Film, der auf der intensiven Rivalität zwischen den Autorenngiganten Audi und Lancia basiert, wird nun die Kinos bereichern. Hiebei glänzt der Blockbuster „Race For Glory“ mit einer beeindruckenden Besetzung.

Daniel Brühl, bekannt für seine Rolle als Niki Lauda in „Rush - Alles für den Sieg“, übernimmt eine der Hauptrollen. An seiner Seite steht Riccardo Scamarcio, der durch Filme wie „Der Schatten von Caravaggio“ und „A Haunting In Venice“ international bekannt wurde. Für Fans von Actionfilmen ist Scamarcio ebenfalls durch seine Rolle in "“John Wick: Kapitel 2“ bereits ein Begriff. Weiterhin umfasst der Cast Volker Bruch, der durch seine Auftritte in „Unsere Mütter, unsere Väter“ und „Babylon Berlin“ Bekanntheit erlangte.

Auf ins Jahr 1983 zur Rallye-Weltmeisterschaft

Katie Clarkson-Hill aus der Serie „Hanna“ und Esther Garrel, bekannt aus „Call Me By Your Name“, vervollständigen die Besetzung. Die Regie führte Stefano Mordini. Er arbeitete eng mit Riccardo Scamarcio und Filippo Bologna, dem Autor von „Die Fremdgeher“, zusammen, um das Drehbuch zu gestalten. Gedreht wurde der Film in Italien an Originalschauplätzen sowie in Griechenland. „Race For Glory“ taucht ein in das Jahr 1983, als die Rallye-Weltmeisterschaft Motorsport-Fans fesselte.

Der Film zeigt das erbitterte Duell zwischen dem deutschen Rennstall Audi Sport und dem italienischen Rivalen Martini Racing in Lancia 037-Wagen. Neben der Darstellung der intensiven Rennszenen legt der Film ein besonderes Augenmerk auf die strategischen und emotionalen Herausforderungen hinter den Kulissen. Die Charaktere von Roland Gumpert, gespielt von Brühl, und Cesare Fiorio, dargestellt von Scamarcio, stehen dabei im Mittelpunkt des Nervenkriegs.

„Race For Glory: Audi Vs Lancia“ feierte seine Premiere in den USA und Kanada am 5. Januar 2024. Informationen zum Start des Films hierzulande stehen leider noch aus. Aber dafür könnt ihr euch einen guten Ersteindrzuck mit dem Trailer zu „Race For Glory: Audi Vs Lancia“ holen.

Quelle: filmstarts.de