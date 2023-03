Quentin Tarantino: Kultregisseur will seinen letzten Film drehen – Er zählt zu den Ikonen der Film-Schmiede Hollywoods und hat als Regisseur, Autor und Produzent nicht nur Kultstatus erreicht, sondern auch Filmgeschichte geschrieben. Seine Erfolgsliste seit 1985, also beachtlichen 38 Jahren, ist lang. Und sie reicht von legendären Streifen wie „Pulp Fiction“, „Kill Bill“, „Inglourious Basterds“ bis hin zu „Django Unchained“.

Ob auf dem Regiestuhl oder als Autor von beispielsweise Kult-Klassikern wie „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“, „Natural Born Killers“ oder „From Dusk Till Dawn“ – Quentin Tarantino hat damals wie heute die Kinolandschaft geprägt. Schon vor etlichen Jahren sagte der Kultregisseur mehrfach allerdings, dass er sich damals nach zehn Filmen in Rente begeben wolle. Zählt man nun die beiden „Kill Bill“-Teile als einen Film, dann ist es nun bald so weit.

Quentin Tarantino bestätigt seinen letzten Film

Und so wie es aussieht, will Quentin Tarantino auch wirklich an seiner Aussage festhalten und sich nach eben zehn Filmen aus dem Film-Business verabschieden. Mit Blick auf seinen zehnten und wohl allerletzten Film hat Tarantino nach eigener Aussage auch bereits das Drehbuch fertig gestellt. Der Titel seines großen Filmfinales lautet demnach „Der Filmkritiker“. Seinen letzten Film will Quentin Tarantino aller Voraussicht nach bereits im Herbst 2023 drehen.

Den Abschluss einer langen und erfolgreichen Karriere bestätigte der 60-Jährige nun sogar offiziell: „Ich habe das Drehbuch zu dem, was mein letzter Film sein wird, beendet. [… Ich glaube, wir werden wahrscheinlich im Herbst drehen.“ „Der Filmkritiker“ soll indes im Jahre 1977 spielen. Mehr ist bis dato nicht bekannt. Nur eines war diesbezüglich Quentin Tarantino überaus wichtig. So betonte er, dass sich das Thema seines letzten Films nicht um einen speziellen Filmkritiker handeln solle.

Zuvor machten nämlich Gerüchte die Runde, wonach „Der Filmkritiker“ von der legendären New Yorker Filmkritikerin Pauline Kael handeln solle.

