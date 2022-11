Quentin Tarantino: Kult-Regisseur kritisiert aktuelle Kino-Epoche – Er zählt zu den Ikonen der Film-Schmiede Hollywoods und hat als Regisseur, Autor und Produzent nicht nur Kultstatus erreicht, sondern auch Filmgeschichte geschrieben.

Seine Erfolgsliste ist lang, reicht von „Pulp Fiction“, „Kill Bill“, „Inglourious Basterds“ oder „Django Unchained“. Ob auf dem Regiestuhl oder als Autor von beispielsweise Kult-Klassikern wie „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“, „Natural Born Killers“ oder „From Dusk Till Dawn“ – Quentin Tarantino hat damals wie heute die Kinolandschaft geprägt.

Reichlich harsche Kino-Kritik

Nun meldete sich Tarantino zu Wort, dessen Wort in Hollywood definitiv Gewicht hat, und packte den Kritikhammer aus. Gerichtet auf die aktuelle Kino-Ära, die für den Filmemacher dringend eine Frischzellenkur benötigt. Weit mehr noch, während eines Interviews mit Roger Avary vom „The Video Archives Podcast“ fiel Tarantinos vernichtend aus.

So erläuterte der Kult-Regisseur, dass für ihn die 80er zu den schlimmsten Kino-Jahrzehnten Hollywoods gehören. Auch wenn es zu dieser Zeit mit die meisten Kinobesuche zu verzeichnen hatte und er selbst einige Filmerfolge in dieser Epoche feierte. Auch die biederen 50er Jahre gehören für ihn zu den schrecklichsten.

Heutige Kinofilme massiv ideenlos

Doch getoppt werde das alles noch mal von der aktuell vorherrschenden Ideenlosigkeit in Hollywood der letzten Jahre, verriet Quentin Tarantino im Podcast. Hierbei zielt er vor allem auf die Masse an Superheldenfilmen ab. Vor einiger Zeit kritisierte er dieses Genre, weil es ihm dabei nicht nur am kreativen Geist fehle, sondern derlei Produktionen nur reine Ausführungen von Auftragsarbeiten seien.

Allerdings hält in der aktuellen Kinowelt wohl nicht alles für die Tonne. So feierte Quentin Tarantino öffentlich in den letzten Jahren vier Filme, angefangen von „Top Gun - Maverick“ über Steven Spielbergs „West Side Story“, Stephen Kings „Doctor Sleeps Erwachen“ bis hin zum Kroko-Horror „Crawl“.

Quelle: moviejones.de