ProSieben: Sender landet mit Late-Night-Show Mega-Flop – Der deutsche Privatsender ProSieben hat in seiner langen Geschichte schon so einige Fernsehformate herausgebracht, die Millionen von Zuschauern begeisterten. Während etliche davon mittlerweile weit in der Vergangenheit liegen, hatte der Sender in letzter Zeit immer wieder wenig erfolgreiche Shows im Programm. Doch nun landete ProSieben einen wahren Mega-Flop in seinem Abendprogramm.

Und zwar geht es um Klaas Heufer-Umlaufs „Late Night Berlin“, eine Late-Night-Show, die schon zuvor mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern alles andere als erfolgreich lief und obendrein einen Negativrekord aufstellte. Vor der großen Sommerpause von „Late Night Berlin“ wollte ProSieben aber noch mal die miesen Zahlen von zuvor verbessern. Das gelang allerdings so überhaupt nicht, es wurde sogar noch schlimmer.

Ein Abend zum Vergessen

Denn am vergangenen Dienstagabend, dem 6. Juni 2023, schalteten laut Angaben von „Quotenmeter“ für die Sonderausgabe mit Musiker Keir von „Late Night Berlin“ gerade einmal 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Generell war es für ProSieben ein Abend der Tränen, denn auch die Show vor „Late Night Berlin“ um 20:15 Uhr war eher ein Albtraum, was die Zuschauerzahlen betrifft.

Denn dort zweigte man eine Wiederholung der Spielshow „Wer ist das Phantom“ ab, moderiert von Steven Gätjen, für die sich nur 0,59 Millionen Fernsehzuschauer begeistern konnten. Gerade in der werberelevanten Zielgruppe erreichte man mit der Wiederholung gerade einmal 220.000 Menschen. Ein Abend zum Vergessen für ProSieben.

Quelle: kino.de