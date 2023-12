ProSieben: Sender bringt Kult-Serie zurück –Trotz der kürzlich erfolgten Ankündigung, künftig mehr Eigenproduktionen zeigen zu wollen, will der Sender ProSieben ab Montag, dem 8. Januar 2024, die Quoten am Montagabend mit der HBO-Produktion "House of the Dragon" in die Höhe treiben. Außerdem ist ab dem 6. Januar 2024 die Rückkehr einer Kult-Serie geplant.

Dann nämlich soll die erste Staffel von "Grey's Anatomy" jeden Samstagvorabend ab 18.15 Uhr in Doppelfolgen wiederholt werden.

Die Serie hatte ihre Premiere ursprünglich am 27. März 2005 auf dem US-Sender ABC, ProSieben folgte schnell und startete die Ausstrahlung noch im selben Jahr – mit anfangs nur mäßigen Erfolg. Nachdem das Format dann aber hinter "Desperate Housewives" positioniert wurde, gewann die Serie aber auch hierzulande immer mehr Fans und die Einschaltquoten stiegen.

Der Titel "Grey's Anatomy" spielt auf den Nachnamen der ehemaligen Hauptfigur an und ist gleichzeitig eine Anspielung auf das medizinische Standardwerk "Gray's Anatomy" von Henry Gray.

Die Rolle der Dr. Meredith Grey wird von der Schauspielerin Ellen Pompeo verkörperte, die zunächst acht Staffeln lang als Assistenzärztin und später von der neunten bis zur neunzehnten Staffel als Oberärztin zu sehen war. Danach wechselte ihre Figur das Fachgebiet und wurde Alzheimer-Forscherin. In dieser Rolle zog sie mit ihren drei Kindern nach Boston und ist seither nicht mehr in jeder Folge präsent. In der für 2024 angesetzten neuen Staffel von "Grey's Anatomy" soll Pompeo mindestens noch einen Auftritt haben.

