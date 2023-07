ProSieben nimmt Formate aus dem Programm: Wie geht es nun bei den Sendern weiter? – Bei den Sendern ProSieben und Sat.1 werden die Programme umgestaltet. Gleich zwei beliebte Formate sind dabei von einer Entfernung aus dem Programmplan betroffen. Ein Sparprogramm mit Folgen für gleich beide langjährige Sendungen.

So will man laut einem Bericht des Portals „Der Westen“ die Redaktion des ProSieben-Magazins „Red“ auflösen. Lediglich eine Verkleinerung soll hingegen die Belegschaft für das Sat.1-Format „Akte“ erfahren. Nicht nur für die Mitarbeiter eine bittere Pille, sondern auch für die Zuschauer, die diesen Formaten gerne folgen. Laut einem Bericht des Branchenmagazins „DWDL“ soll der Vorhang für „Red“ in seiner bisherigen Form ab dem Jahr 2024 fallen.

Bislang galt:

Donnerstagabends lief „Red“, moderiert von Annemarie Carpendale, Viviane Geppert und Rebecca Mir. Das soll laut dem Portal ab 2024 nicht mehr der Fall sein. ProSieben betont, dass das Magazin jedoch nicht komplett verschwinden soll. Was damit gemeint ist, erläuterte der Sender zumindest bislang noch nicht. Bei „DWDL“ mutmaßt man, dass „Red“ möglicherweise exklusiv im Anschluss an quotenstarke Sendungen laufen könnte, etwa nach „Germany’s next Topmodel“ oder „The Masked Singer“.

Für das klassische Sat.1-Magazin „Akte“ gilt hingegen, dass man im Rahmen der aktuellen Neuaufstellung das Produktionsteam verkleinern wolle. Das Programm verlassen sollen „Akte“ sowie „Akte. Spezial“ 2023 und 2024 zumindest nicht, wie es seitens „DWDL“ heißt. Sat.1 teilt jedoch nicht mit, wie viele Mitarbeiter „Akte“ zukünftig noch haben wird. Seit kurzem wird das Magazin von „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Kiling moderiert.

Nach einem halben Jahr Pause war „Akte“ erst unlängst zurückgekehrt und Killich hatte das Moderationserbe von Claudia von Brauchitsch angenommen, die vor ihm seit 2019 „Akte“ moderiert hatte.

