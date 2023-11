ProSieben ändert Programm: Sender streicht seinen Serien-Montag – Für alle Serien-Freunde gibt es eine einschneidende Programmänderung. Und zwar beim Sender ProSieben, der seit Jahren sein Publikum mit abendfüllenden Serien unterhält. Das wird allerdings bald der TV-Geschichte angehören, denn das traditionelle Serien-Programm am Montagabend wird einer neuen Ausrichtung weichen.

Bis Ende November können Fans noch die Abenteuer von „Die Simpsons“ auf ProSieben genießen, die zurzeit ihre 34. Staffel auf dem Sender erleben. Der 13. November 2023 markiert dabei einen Wendepunkt, denn an diesem Abend wird die elfte Episode der aktuellen Staffel ausgestrahlt, gefolgt von einer Episode aus der vorherigen Staffel.

Abschied von Kultserien

Der 20. November 2023 hingegen wird einen regelrechten Marathon von „Young Sheldon“ darstellen, bei dem gleich vier Episoden hintereinander laufen und somit die sechste Staffel abschließen. Nach dem Abschied der Kultserien „Die Simpsons“ und „Young Sheldon“ auf ProSieben wird Jenke von Wilmsdorff das Zepter am Montagabend übernehmen.

Ab dem 27. November 2023 präsentiert ProSieben „Jenke. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?“ – eine Sendung, in der der Fernsehjournalist die Auswirkungen einer extrem zuckerreichen Ernährung auf seine Gesundheit erforscht. Diese Sendung verspricht, die Zuschauer mit auf eine überraschende und aufklärende Reise zu nehmen. Der darauffolgende Montag, der 4. Dezember 2023, steht dann ganz im Zeichen des Kampfes gegen das organisierte Verbrechen.

Neuorientierung von ProSieben

In „Jenke. Crime.“ wird eine tiefgehende Untersuchung der Einflüsse der italienischen Mafia in Deutschland gezeigt. Jenke von Wilmsdorff konfrontiert sich dabei mit verschiedenen Facetten des Mafiadaseins, indem er Gespräche mit Beteiligten und Experten führt. Weiterhin bleibt der investigative Journalismus am 11. Dezember 2023 mit „Jenke. Report.“ im Rampenlicht, wobei diesmal das Thema Künstliche Intelligenz (KI) behandelt wird.

Diese Sendung beabsichtigt, ein Licht auf die Potenziale und die Gefahren sowie die wirtschaftlichen Aspekte von Künstlicher Intelligenz zu werfen. Es bleibt spannend, ob die Neuorientierung von ProSieben von bekannten Serienformaten auf themenorientierte Dokumentationen und Reportagen gute Quoten bringen wird.

