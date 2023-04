Kim Kardashian in Horror-Hit-Serie dabei

Prominenter Neuzugang: Kim Kardashian in Horror-Hit-Serie dabei – Kim Kardashian ist ein weltberühmter Star des Reality-TV. Regelmäßig steht die Dame vor der Kamera. Nun wird sie in der kommenden Staffel Nummer zwölf der beliebten Erfolgsserie „American Horror Story“ zu sehen sein. Dabei bleibt es nicht bei einem Gastauftritt, Kim Kardashian wird eine der Hauptrollen verkörpern.

Luxus-Garderobe und sündhaft teure Boliden tauscht sie gegen einen Auftritt an der Seite von Emma Roberts, die mit Staffel zwölf ihre Rückkehr in die Reihe feiern wird, wie „Unilad“ berichtet. Beide Frauen bestätigten den kommenden Auftritt in der neuen Season über ihre Instagram-Profile. Ein kurzes Video zur Melodie von „Rock a-Bye Baby“ sowie eine Bildunterschrift mit geheimnisvollem Inhalt.

Wörtlich heißt es dort:

„In diesem Sommer … sind Kim und ich DELICATE (ZERBRECHLICH, Anmerkung der Redaktion)“. So steht es bei Emma Roberts, begleitet von Auge- und Blutstropfen-Emoticons. Gegenüber dem Entertainment-Portal „Variety“ bestätigte man beim Sender FX das Casting von Kim Kardashian. Indes schweigt man sich bislang darüber aus, worum es in der zwölften Staffel von „American Horror Story“ gehen wird. Wohlbekannt ist, dass sich der Schöpfer der Erfolgsserie angetan von seinem neuen Star zeigte.

Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, hatte sich Serien-Macher Ryan Murphy demnach bereits für Kim Kardashian begeistert, als diese als Gastgeberin 2021 bei „Saturday Knight Live“ aufgetreten sei. Damals habe er mit ihr über Möglichkeiten diskutiert, sie zu „AHS“ zu bringen. Murphy bezeichnet seine neue Staffel als „ambitioniert“ und „sexy“. Der Charakter, den Kim Kardashian verkörpern werde, sei „spezifisch mit ihr im Hinterkopf verfasst“ worden.

Murphy wörtlich:

„Kim gehört zu den größten und hellsten Fernsehstars der Welt und wir sind begeistert, sie in der AHS-Familie willkommen heißen zu dürfen. Emma und ich freuen uns darauf, mit dieser wahren kulturellen Macht zusammenarbeiten zu können. Halley Feiffer [die Drehbuchautorin, Anmerkung der Redaktion] hat eine unterhaltsame, stylische und letztlich fantastische Rolle speziell für Kim verfasst, und diese Staffel wird ambitioniert und mit nichts vergleichbar, was wir zuvor getan haben.“

Staffel zwölf von „American Horror Story“ wird auf den Untertitel „DELICATE“ hören, wie man beim „Hollywood Reporter“ berichtet. Sie soll lose auf einem Thriller von Danielle Valentine basieren, welcher auf den Namen „Delicate Condition“ hört und von Kritikern als „feministische Aktualisierung des Klassikers Rosemarys Baby“ bezeichnet wird.

Quelle: unilad.com